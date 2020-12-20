台灣成東亞旅遊首選！英節目來台拍片　「搭火車環島」春季播出

▲英國節目來台拍攝紀錄片。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

疫情肆虐全球，觀光產業大受打擊，所幸我國防疫成果良好，藉此讓世界看見台灣，成為觀光亮點之一。英國Channel 5的主題紀錄片節目「世界最美麗的鐵道旅行（World’s Most Scenic Railway Journeys）」特地來台拍攝鐵道旅遊紀錄片，盼能為2022鐵道旅遊年加強宣傳，預計節目將於明年春季播出。

觀光局表示，英國Channel 5的主題紀錄片節目「世界最美麗的鐵道旅行（World’s Most Scenic Railway Journeys）」受我國多種軌道建設、多樣地理環境及多元文化之吸引，加以對臺灣疫情控制深具信心，在觀光局的協助下，製作單位特別安排攝影小組來台，並配合政府疫情管制措施，完成14天隔離後進行拍攝鐵道旅遊紀錄片。

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台灣是該節目首次拍攝之東亞旅遊目的地。本次拍攝採東部幹線花蓮-臺北段、西部幹線臺北-嘉義段以及阿里山森林火車三軸線，造訪「花蓮」、「太魯閣」、「宜蘭」、「舊草嶺隧道」、「福隆」、「臺北」、「龍騰斷橋」、「阿里山」等據點。

▲▼我國鐵道旅遊資源豐富。（圖／觀光局）

除了介紹鐵路機電及工程建設外，同時將呈現鐵道沿線周邊美麗風光、永續旅遊據點、綠色觀光活動，以及部落文化與品茗產業等面向，希望能透過與鐵道相關的人們、故事和歷史，讓英國民眾深入了解台灣風光與生活文化。

World’s Most Scenic Railway Journeys於2020年邁入第3季，為深受全英鐵道迷及深度旅遊愛好者喜愛的鐵道旅遊紀錄片節目，平均每集首播約有150萬人次觀賞。

觀光局表示，此次與Channel 5世界最美麗的鐵道旅行電視節目合作，預定於2021年春季播出。除將於英國國際旅遊市場持續推動臺灣為一主題旅遊目的地意象外，同時宣傳2022鐵道旅遊年行銷主題，有助吸引英國民眾來臺旅遊深度體驗呈現臺灣最新面貌，為臺灣後續開放國境，迎接國際旅客而準備。