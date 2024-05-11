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社會 社會焦點 保障人權

台北「酒店妹」殺包養恩客奇案！　媽祖助破案

彰化縣埔鹽鄉女鄉長到鹿港天后宮祈願，隔天警方就從死者破碎的指紋比對出身分。

▲彰化縣埔鹽鄉女鄉長到鹿港天后宮祈願，隔天警方就從死者破碎的指紋比對出身分。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2年多前，一名在台北上班的酒店小姐不滿包養她的張姓恩客動粗，加上覬覦張的錢財，竟把他騙到彰化老家，夥同爸媽、弟弟將他勒斃，綁上磚塊棄屍溪中，之後盜領470萬元。

2週後，屍體浮出水面，但因嚴重浮腫，無法確認死者身分，案情陷入膠著，當地女鄉長得知後到鹿港天后宮祈願，盼媽祖協助死者魂歸故里；隔天警方就奇蹟似地拼湊出破碎指紋，查出死者身分，順利破案。

2021年10月29日下午，民風淳樸的彰化縣埔鹽鄉河川巡守隊員到東螺溪畔巡邏，發現溪邊有個人形模特兒載浮載沉，以為是被棄置的垃圾，通報其他隊員前來清理，沒想到走近便聞到一股惡臭，「模特兒」旁還有許多小魚啄食啃咬，才知道是具浮屍，嚇得報警。

綁磚棄溪裡　魚蝦啃屍身

警方趕赴現場，偕同消防隊員打撈，費了一番功夫將屍體拖上岸，發現死者的雙手、雙腳被繩索綑綁，眼睛、嘴巴貼著黑色膠帶，明顯是他殺。此外，凶手為拖延死者被發現的時間，還在屍體上用童軍繩牢牢綁著40公斤的空心磚。

警消打撈死者遺體，發現他身上綁著共40公斤重的空心磚（箭頭處）。（民眾提供）

▲警消打撈死者遺體，發現他身上綁著共40公斤重的空心磚（箭頭處）。

警方推斷死者是在他處遇害，再棄屍溪中，由於死者身上沒有任何證件或物品，加上屍體因泡水太久，多處潰爛，還遭魚蝦啃食，臉部及手腳皮膚脫落，無法透過指紋查知身分，且當地沒有吻合的失蹤人口，只好暫時列為無名屍。警方轉而調閱監視器追查可疑人車，但溪邊小路根本沒有監視器，案情陷入膠著。

埔鹽鄉7成鄉民以務農維生，單純的鄉間發生重大命案，非同小可，警方全力查訪，卻沒有進展。3天後，埔鹽鄉女鄉長到鹿港辦事，順道前往天后宮參拜，並向媽祖祈願希望早日破案，讓外地死者能魂歸故里。

沒想到，隔天警方竟從死者左手無名指採集到破碎指紋，還奇蹟似地在資料庫中比對出死者身分。

張男（圖）月花10萬元包養小20歲的林女，沒想到最後命喪林家人手中。（翻攝畫面）

▲張男（圖）月花10萬元包養小20歲的林女，沒想到最後命喪林家人手中。

承辦員警回憶說：「指紋基本上都被泡爛了，靠幾個特徵點竟能辨識出來，非常難得，冥冥中有如神助。」

根據指紋比對結果，死者是51歲、家住台北的張男，兒子先前曾報案協尋，張子認屍後確認死者就是他父親，但張男與埔鹽沒地緣關係，為何會被棄屍在此？是誰狠心下的毒手？諸多謎團都等待警方釐清。

帳戶遭提領　指向包養妹

張子向警方表示，同年10月15日，父親曾告訴他，要與林姓女友到南部遊玩，沒想到之後就聯繫不上。他曾向林女詢問父親下落，林女表示2人出遊隔天就因故吵架，張男便開車離開，不知去向，並說自己也在找他。

酒店小姐林女（圖）覬覦恩客錢財，夥同全家分工殺人棄屍。（翻攝畫面）

▲酒店小姐林女（圖）覬覦恩客錢財，夥同全家分工殺人棄屍。

張子說，他報案協尋隔天，父親的轎車就在台中市區尋獲，詭異的是，車門沒鎖，鑰匙放在儀表板上，車內也沒有相關跡證。

因張男是地下簽賭業者，台中警方懷疑可能是債務糾紛遭擄走，全面清查張男金流與手機通聯，發現他有數個銀行帳戶，每個帳戶都有鉅額款項進出。

張子也告訴警方，自己曾提供帳戶給父親做生意，但父親失蹤期間，銀行帳戶陸續在台北、桃園、台中被提領。警方根據相關紀錄，調閱提款機監視畫面，發現領錢的是2名蒙面女子，另從張男友人口中得知，張男1年前在酒店認識相差20歲的林女，進而交往同居，每月還花10萬元包養，但2人經常爭吵。

林女（左）與死者（右）相差20歲，交往期間分分合合。（翻攝畫面）

▲林女（左）與死者（右）相差20歲，交往期間分分合合。

另一方面，警方還查出，林女的老家離張男陳屍地點僅10分鐘車程，因此請林女到案說明。

面對警方詢問，林女態度冷靜，不斷強調男友失蹤她也很著急、也一直在找人。她告訴警方，2人10月15日從台北到鹿港過夜，隔天男友陪她回彰化老家，還載全家人一起去台中吃飯、看夕陽，後來2人吵架，男友將她們一家趕下車後就不知去向。

白拖鞋露餡　認全家殺人

警方見林女說得臉不紅氣不喘，便刻意隱瞞張男屍體被尋獲一事，要求去林家查看，林女爽快同意。

警方一進門就看見擺在玄關的白拖鞋，正是其中一名盜領張男存款的女子所穿鞋款，後來又在衣櫃發現橘色上衣與黑長褲，都與盜領人的穿著吻合。根據體型研判，盜領人就是林女與林母，但認為僅憑2名女子無法執行殺人棄屍，因此將林父及林弟一起帶回偵訊。

警消發現，凶手為避免冤魂索命，特地在死者雙眼貼上黑色膠帶。（民眾提供）

▲警消發現，凶手為避免冤魂索命，特地在死者雙眼貼上黑色膠帶。

4人明顯早已串供，口徑一致否認犯案，林母態度強硬，堅稱拖鞋、衣褲這麼普通，不能證明是她盜領，但在看到監視器影像後改口表示：「那些都是不義之財，他打我的女兒，我拿他的錢剛好而已！」堅持自己沒有殺人。

林家人犯案後，還拿死者提款卡盜領470萬元現金。（警方提供）

▲林家人犯案後，還拿死者提款卡盜領470萬元現金。

警方見林女一家都不認罪，於是拿出死者相驗照片給林女看，這才突破她的心防，坦承殺了男友，但強調跟其他家人無關。

警方懷疑有共犯，仔細訊問林父，林父態度轉變，也承認殺了死者，父女都想一肩扛罪。

不過，警方調閱死者與林女一家四口出遊路線的監視器和行車紀錄器，證明他們同車，並曾在彰化芳苑的漢寶濕地停留近半個小時，懷疑該處就是第一現場。

林家共謀殺人，林女、林父、林母及林弟最後都遭判刑。（民眾提供）

▲林家共謀殺人，林女、林父、林母及林弟最後都遭判刑。

林家人見無法狡辯，終於坦承分工殺人。原來，林女與張男交往期間，多次遭毆打，但因張男出手闊綽，林女覬覦男友的錢財，分手之後又回頭；案發前1個月，林女又遭毆打，她向父母哭訴，林父十分生氣，要女兒將男友帶回來給他「處理」。

同年10月初，林女先回老家跟父母、弟弟共同策劃，15日再騙張男南下遊玩過夜，林父及林母當天便去勘查殺人棄屍地點，並買好童軍繩跟空心磚，林弟則向友人要了一顆強力安眠藥。隔天，林女將男友帶回家，林母將安眠藥磨碎摻入飲料，隨後提議外出走走，一家人上了張男的車，在車上還和樂融融地聊天，其實是在等藥效發作。

警方到林家搜索，發現多個與綁在死者身上相同的空心磚（箭頭處）。（翻攝畫面）

▲警方到林家搜索，發現多個與綁在死者身上相同的空心磚（箭頭處）。

等到張男昏沉睡去，林女及林母便下車把風，林父拿著童軍繩從後座將張男勒死，確定沒有呼吸後，一家人又上車前往東螺溪邊，將死者的眼、口貼上黑色膠帶，避免冤魂索命，並綑綁死者手腳、繫上磚塊棄屍溪中；之後林女將車開到台中棄置，拿著死者的提款卡，帶林母陸續領出470萬元。

怕屍體浮出　還下水察看

棄屍隔天，林父和林弟擔心屍體浮出，特地買了2套潛水服及蛙鏡，下水觀察屍體狀況，並搬來數顆石頭壓住，甚至討論買食人魚吃光屍體，後因沒購買管道才作罷。

警方查出林女與父母、弟弟分工殺人，將4人移送法辦。（東森新聞提供）

▲警方查出林女與父母、弟弟分工殺人，將4人移送法辦。

因罪證確鑿，林家四口很快遭起訴，法院認為，林家有賠償張子，達成和解，今年3月從輕量刑，判林女無期徒刑、林父16年半、林母及林弟15年半徒刑定讞，為此案劃下句點。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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