侯友宜體驗金陵女中實習家庭日　洗碗煎蛋還乾了「這一杯」





▲侯友宜第一次造訪新北女校，受到金陵女中師生的熱烈歡迎。

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜19日在YouTube釋出最新一集「侯Sir返校日」，在耶誕節即將到來的前夕，他特別撥冗參加金陵女中獨有的「實習家庭課程」，除了親易穿上圍裙下廚，端出拿手菜「友誼蔥花蛋」。值得一提的是，這是侯友宜除了參加女兒畢業典禮之外，第一次以新北大家長的身份踏進女校。

位於新北三重地區的金陵女中，在同學們的日常學習中，特別規劃的「實習家庭課」，已經行之有年，目的是讓學生透過4天3夜的家庭生活，學習料理三餐、財務管理和團隊合作等生活自立的必要能力，今年在課程的第３天也特別邀請侯友宜一起來跟同學們動手做晚餐。

侯友宜透露，他有三個女兒，都讀女校，但自己倒是第一次聽聞有「實習家庭課」。在與同學們的互動過程中，侯友宜除了示範他最會做的家事「洗碗」，也親自下廚示範料理，而這一次他所端出的是「友誼蔥花蛋」及「鮮蔬炒新北平溪山藥」。

用餐過程中，侯友宜也品嚐了學生準備的「飲料」，乍看之下，這杯飲料外觀很像超夯的漸層雞尾酒，但經過同學們解釋，它其實是用天然蝶豆花加上蜂蜜與雪碧汽水。

在與同學們共享自己動手做的晚餐後，侯友宜也提前跟學生玩起聖誕節必備的交換禮物活動，女同學們替侯友宜準備的是金陵女中的吉祥物娃娃與具有紀念性的制服造型便條紙，而侯友宜則是精心準備了新北耶誕城今年與迪士尼聯名的紀念品，讓現場的女同學們驚呼連連。





金陵女中的同學詢問市長在家都做哪些家事，侯友宜說，由於自己煮飯的功夫沒有太太跟孩子好，所以都負責洗碗，但他強調，「家事從來不是只有女生的事」，很多人認為做家事是在「幫」太太或母親的忙，但是身為家庭的成員就要團隊合作，一起積極地把事情做好。

▼「侯Sir返校日」完整影片：金陵女中「實習家庭課」。（取自侯友宜YouTube）