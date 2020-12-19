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網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

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記者邱中岳、鄒鎮宇／桃園報導

P.League+職籃夢想家混血球星譚傑龍爆出被側錄不雅片恐嚇，接連查出受害球星恐有20人，影片60多段。對此，刑事局19日晚間召開記者會，表示已將架設網站的余姓男子，以及散佈影片劉姓男子兩人逮捕，將依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密、恐嚇取財等送辦。

▲夢想家李德威、譚傑龍。（圖／記者杜奕君攝）

▲球星譚傑龍陷不雅片風暴，2嫌被押回刑事局偵訊。（圖／記者杜奕君翻攝）

刑事警察局偵查第四大隊副大隊長何明賢表示，警方19日下午在新北新店、桃園楊梅分別逮捕39歲劉姓嫌犯及32歲余姓嫌犯，並在屋內查獲桌上型電腦3組、筆電2台、手機3支、行動硬碟3台、球衣3件、球褲1件、束褲9件、記憶卡3張、信用卡13張等贓證物。

▲▼職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌。（圖／記者邱中岳攝）

▲刑事警察局偵查第四大隊副大隊長何明賢。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌。（圖／記者邱中岳攝）

▲余、劉兩嫌利用正妹誘騙男子自慰，側錄後販賣影片牟利。（圖／記者邱中岳攝）

何明賢指出，余、劉兩人使用釣魚方式，假扮女生與被害人聊天進而相約視訊，未經被害人許可側錄影片除恐嚇被害人外，更上傳至色情網站牟利，其中有受害者未成年，因此全案屬於特殊敏感案件。

警方發現除了球星之外，還有多名民眾遭側錄，呼籲被害人勇於向警方專案小組檢舉，專案小組將擴大偵辦利用通訊軟體側錄不雅影片之集團。

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