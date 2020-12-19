LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

記者邱中岳／台北報導
P.League+職籃夢想家混血球星譚傑龍日前傳出遭設局側錄不雅片恐嚇，且接連爆出被害球星恐近20人，影片甚至多達60部。刑事局19日下午根據電腦IP位址等線索，鎖定余姓、劉姓2對象逮捕，押回刑事局偵訊，據了解，2名疑涉架設網站、恐嚇球員。
刑事局是在19日下午兵分2路，前往桃園楊梅以及新店一帶逮人，帶回32歲的余姓嫌犯以及39歲的劉姓嫌犯，預計訊後漏夜移送桃園地檢署複訊，擴大偵辦。
▲譚傑龍陷不雅片風暴，2嫌被押回刑事局偵訊。（資料圖／記者杜奕君攝）
記者邱中岳／台北報導
P.League+職籃夢想家混血球星譚傑龍日前傳出遭設局側錄不雅片恐嚇，且接連爆出被害球星恐近20人，影片甚至多達60部。刑事局19日下午根據電腦IP位址等線索，鎖定余姓、劉姓2對象逮捕，押回刑事局偵訊，據了解，2名疑涉架設網站、恐嚇球員。
刑事局是在19日下午兵分2路，前往桃園楊梅以及新店一帶逮人，帶回32歲的余姓嫌犯以及39歲的劉姓嫌犯，預計訊後漏夜移送桃園地檢署複訊，擴大偵辦。
▲譚傑龍陷不雅片風暴，2嫌被押回刑事局偵訊。（資料圖／記者杜奕君攝）
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