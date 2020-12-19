LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

譚傑龍在內等知名球星多年前遭誘騙拍下自慰過程，不料近期卻被發現，這些影照出現在架設於新加坡的男同志成人影音平台「T網」上販售，桃園地檢署指揮刑事局19日拘提余男、劉男到案。《ETtoday新聞雲》獨家掌握，余姓犯嫌2017年就因為架設另個平台「S網」被判刑，被害人還是名建中學生，余男還澄清自從2015年就退出S網的經營，不料又捲進此次風暴。