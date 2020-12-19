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澎湖文化資產開箱！郵便局揭秘水下沈船遺物　洪根深美術館開幕

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▲▼文化部長李永得參訪澎湖再造歷史現場。包括文化資產局水下考古工作站的「澎湖郵便局」，以及全臺灣歷史最悠久的媽祖廟國定古蹟「澎湖天后宮」，同時出席由歷史建築活化而成、以水墨為基地的「洪根深美術館」正式開館。（圖／文化部）

▲文化部長李永得參訪澎湖再造歷史現場。包括文化資產局水下考古工作站的「澎湖郵便局」，現正展出「澎湖水下文化資產-黑水溝傳奇」多媒體展。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

澎湖文化資產蓬勃！文化部長李永得今（19）日參訪作為文化資產局水下考古工作站的「澎湖郵便局」，以及全臺灣歷史最悠久的媽祖廟國定古蹟「澎湖天后宮」，同時出席由歷史建築活化而成、以水墨為基地的「洪根深美術館」正式開館，見證菊島豐碩的文化資產及藝文場館的誕生。

歷史建築「澎湖郵便局」及東側電信局宿舍，在2018年由文化部文化資產局修復完成，作為我國水下文化資產考研究、推廣及展示之場域，現正展出「澎湖水下文化資產-黑水溝傳奇」多媒體展，透過珍貴的歷史沉船圖資與出水遺物，呈現澎湖海域水下文化資產的成因、航海技術、貿易路徑等。 

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▲▼文化部長李永得參訪澎湖再造歷史現場。包括文化資產局水下考古工作站的「澎湖郵便局」，以及全臺灣歷史最悠久的媽祖廟國定古蹟「澎湖天后宮」，同時出席由歷史建築活化而成、以水墨為基地的「洪根深美術館」正式開館。（圖／文化部）

▲文化部文化資產局副局長張仁吉（左）為文化部長李永得（中）介紹沉船空殼嶼發現之青花靈芝紋碗。（圖／文化部）

而在澎湖縣媽宮舊城區，該處為文化部2018年核定補助澎湖縣政府辦理「再造歷史現場專案計畫」，以媽宮古城、天后宮、澎湖廳憲兵隊及周邊街區為核心，透過歷史空間的調查研究及修復再利用工程，逐一再現澎湖媽宮舊城區的歷史脈絡。

▲▼文化部長李永得參訪澎湖再造歷史現場。包括文化資產局水下考古工作站的「澎湖郵便局」，以及全臺灣歷史最悠久的媽祖廟國定古蹟「澎湖天后宮」，同時出席由歷史建築活化而成、以水墨為基地的「洪根深美術館」正式開館。（圖／文化部）

▲全臺灣歷史最悠久的媽祖廟國定古蹟「澎湖天后宮」。文化部長李永得（前排右3）、澎湖縣政府文化局長王國裕（前排右2）、澎湖天后宮主委蔡光明（前排左3）及與會貴賓於廟前合影。（圖／文化部）

▲▼文化部長李永得參訪澎湖再造歷史現場。包括文化資產局水下考古工作站的「澎湖郵便局」，以及全臺灣歷史最悠久的媽祖廟國定古蹟「澎湖天后宮」，同時出席由歷史建築活化而成、以水墨為基地的「洪根深美術館」正式開館。（圖／文化部）

▲李永得欣賞澎湖天后宮建築內部細緻的石雕。（圖／文化部）
 
李永得也出席「洪根深美術館」開幕典禮，該館是由文化部透過再造歷史現場補助澎湖縣政府，修復歷史建築澎湖廳憲兵隊，活化再利用為洪根深美術館，並規劃為文化創意產業中心，文化部以藝文場館營運升級補助其規劃開館特展與學術論壇。
 
李永得表示，出生於澎湖的洪根深老師，長年致力現代水墨畫的創作及教育，成立高雄市現代畫學會，並催生高雄市立美術館的設立，對於南臺灣的藝壇有非常大的影響，而在退休回到澎湖後，除了持續創作，更慨然捐贈近200件作品給澎湖縣政府，回饋鄉梓的精神令人感佩。

▲▼文化部長李永得參訪澎湖再造歷史現場。包括文化資產局水下考古工作站的「澎湖郵便局」，以及全臺灣歷史最悠久的媽祖廟國定古蹟「澎湖天后宮」，同時出席由歷史建築活化而成、以水墨為基地的「洪根深美術館」正式開館。（圖／文化部）

▲藝術家洪根深（右1）為文化部長李永得（左2）、藝術家劉國松（左1）導覽展出作品。（圖／文化部）

他期盼「洪根深美術館」與鄰近的國定古蹟「澎湖天后宮」、「歷史建築澎湖郵便局」、「中央老街商圈」等場所，成為民眾藝文生活及教育的重要場域，也帶動社區參與及地方產業發展。

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