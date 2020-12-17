離島間四處看診！澎湖仁醫「心律不整」後送三總　海巡急救援

記者吳奕靖、徐愷昕／澎湖報導

澎湖海巡隊今（17）日凌晨3時32分接獲通報，1名38歲男性因心律不整，急需後送馬公就醫，遂立即派艇前往救援，後來經了解才得知，原來該名病患正是在離島服務的醫生陳豪騫！所幸巡防艇5時10分即抵達漁港，6時35分順利將陳醫載往三軍澎湖醫院就醫，目前已轉入加護病房，在等待醫院評估是否進行心臟支架手術。

▲▼澎湖當地的仁醫陳豪騫今晨身體突出現狀況，澎湖海巡獲報後迅速派艇協助送醫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，陳豪騫為澎湖當地的超級仁醫，他平時在各離島間服務，為著鄉民的健康四處奔走，除了看病外也身兼法醫，今日可能因過度勞累及天氣寒冷，引發心律不整症狀。澎湖海巡隊接獲通報立即調派巡防艇緊急前往，並由巡防區通報將軍南漁港安檢所、馬公安檢所及消防局協處，巡防艇5時10分抵達將軍漁港搭載陳醫及醫護共2人，以最大安全速率火速返回馬公港，6時35分順利由救護車載往三軍澎湖醫院。

海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處。經統計今年1月1日迄今，執行澎湖離島傷病患後送任務已達45件，藉此呼籲民眾如有任何需要協助的情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報。

▲陳豪騫醫師的哥哥於臉書貼文，感謝海巡協助送醫。（圖／翻攝臉書）