1300萬粉絲網紅29歲驚傳死訊！廉價提臀手術後0更新　好友證實

▲Joselyn Cano在7日以後就沒有再更新。（圖／翻攝自ig／Joselyn Cano）

記者崔子柔／綜合報導

美國加州29歲的Joselyn Cano擁有傲人的上圍、豐滿的臀部，她在instagram上吸引了1290萬粉絲，社群影響力相當可觀，但她的死訊在近日傳出，死因是到哥倫比亞進行廉價的提臀手術，大票粉絲已在平台上表示不捨。

根據《每日郵報》報導，Joselyn Cano的死訊最初是由同為網紅的好友Lira Mercer傳出，她在推特發文表示「Joselyn Cano去哥倫比亞動手術，結果竟然死亡，太扯」。雖然Joselyn Cano的家人都未出面證實此消息，但YouTube上有疑似她的告別式現場直播畫面。

▲疑似Joselyn Cano的告別式現場。（影／翻攝自YouTube／Akes Family Funeral Homes）

該影片的介紹指出，Joselyn Cano在1990年3月14日星期三來到這世界，2020年12月7日星期一進去了永生。通常Joselyn Cano的instagram每周至少更新一次，但7日過後就沒有再發布新動態。

Instagram上擁有1361萬粉絲的網紅Daniella Chevez昨日也PO出2人合照悼念，「Joselyn Cano的人生這麼短，安息吧！別在意那些批評妳的人，要為了關心妳的人開心，我的社群女王」。

▲好友貼出合照哀悼。（圖／翻攝自ig／@daniellachavezofficial）



據了解，Joselyn Cano為了讓臀部線條更完美，前往哥倫比亞進行廉價的「巴西提臀手術」（BBL，Brazilian Buttock Lift），但在術後不久暴斃。

根據美國整形外科醫師學會（American Society of Plastic Surgeons）統計，BBL手術在美國相當受歡迎，在2000年至2015年間增長了252%，程序是將身體各部位的脂肪放到臀部，若操作不當，可能造成脂肪阻塞血管等問題。