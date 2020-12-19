花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖！房務敲門沒回直接開

▲村卻國際溫泉酒店在2017年開幕。（圖／翻攝自Google Maps）

記者崔子柔／綜合報導

林姓男子上月計畫帶妻小到宜蘭遊玩，花了近8千元入住有「宜蘭唯一國際五星級酒店」之稱的村卻國際溫泉酒店，沒想到裸睡到一半，房門竟被服務人員打開，和櫃台反應後，不到20分鐘又有一位維修師傅狂敲門，讓他感受超差。

林男表示，因為帶著孩子，入住酒店前就要求飯店準備嬰兒床、消毒鍋及澡盆，28日進房時發現東西有少，聯繫櫃檯後等了半小時都沒有人來，才帶著孩子去遊戲室玩，回到房間發現房務人員已經把東西放進去，他質疑，「我們的包包、行李都在裡面，這間飯店都是這樣亂開客人房門嗎？」

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到了29日早上9點，林男和妻子沒穿衣服躺在床上，有聽見2聲敲門聲，但以為是隔壁的小朋友敲錯就沒理會，結果房務人員竟直接拿著房卡開門，當時根本還沒到退房的時間，他馬上聯繫櫃檯處理，但對方的態度卻感覺只是想交差了事，感受不到是五星級酒店的待遇。

▲林男對這次經驗相當不滿。（圖／翻攝自Google）



經理才答應好好訓練員工，結果不到20分鐘，又有一名維修師傅急促的敲房門，讓林男火大，要求退房費也被對方拒絕，最後要退房時，才來了另一位態度比較好的主管，「但一定要讓客人這麼生氣，才要真正來處理事情嗎？」林男最後不接受退費也拒絕對方請客用餐，希望飯店正視事情的嚴重性，「我們被侵犯的是隱私！」

根據村卻國際溫泉酒店官網資料，入住一晚最便宜的房型價格為6200元，較高檔的也有1萬2600元的行政套房。查看民眾在Google上的評論，確實不少人認為價位與服務不成正比，除了硬體設施外，更多人對於員工的應對不滿。

▲▼不少人給了1、2星評價。（圖／翻攝自Google）



但也有人留下4至5顆星的評價，認為整體感受還是不錯的，「每個房間都有2個浴缸可以泡」、「餐點精緻」、「床非常好睡」、「慶生入住貼心送蛋糕」。

▲▼也有人感受還不錯。（圖／翻攝自Google）

