黃茅海跨海通道主塔開鑽　預計2024年完工「延伸港珠澳大橋」

▲黃茅海跨海通道。（圖／中新社）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省交通集團17日宣布，黃茅海跨海通道項目主塔首根樁基已經開鑽，計劃於2024年建成通車，將成為粵港澳大灣區東西兩岸互聯互通的重要支撐，是港珠澳大橋的西延線。

黃茅海跨海通道項目起於珠海市高欄港區，東連港珠澳大橋，西連新台高速並與西部沿海高速相交，止於台山市斗山鎮。全長約31公里，其中跨海段約14公里，採用雙向六車道設計標準，設超大斜拉橋2座，中、長隧道各1座，互通立交4處。其中黃茅海大橋跨徑720米，建成後將成為世界最大跨徑三塔斜拉橋。

黃茅海項目工程結構複雜、技術難度大、軟基處理多、隧道地質條件差，要建成世界最大跨徑三塔斜拉橋，就要跨越交叉航道，直面颱風高發等難題。

黃茅海跨海通道管理中心主任潘放表示，項目將以「建世界一流跨海通道，創百年平安品質工程」為總體建設目標，從關鍵工序、科研創新、信息化及智能製造等方面下功夫，推動項目高質量建設。

黃茅海跨海通道是粵港澳大灣區東西兩岸互聯互通的重要支撐，是港珠澳大橋的西延線。建成後，將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋等共同組成大灣區跨海跨江通道群，助力大灣區早日形成世界級交通樞紐。

目前，上述項目建設進展順利，鋼筋加工場、隧道洞口施工等已同步開始建設，預計2021年上半年完成大型臨時工程建設、全線樁基開鑽和隧道進洞等工作，項目計劃2024年建成通車。