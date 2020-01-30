澳門2019年出入境人次創新高　港珠澳大橋躍升第二大口岸

▲港珠澳大橋。（圖／視覺中國，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據澳門治安警察局統計，澳門2019年出入境總人次創下新高，各口岸共有1.94億人次出入境，比2018年增加了約9％。而出入境人次的上升，很大一部份來自港珠澳大橋的通車，從港珠澳大橋出入境的人次，2019年全年共有1330萬，佔總量的7％，已成為澳門第二大出入境口岸。

數據顯示，關閘口岸是出入境總人次最高的，達1.45億人次，按年同比上升約8%，佔澳門出入境人次總量的75%；其中2019年12月28日錄得48.4萬人次出入境，刷新了該口岸的單日紀錄。

▼大批旅客排隊等候巴士，準備通過港珠澳大橋前往港澳。



第二大口岸則是2018年通車的港珠澳大橋口岸，據統計，該口岸2019年全年的出入境人次有1330萬，占出入境總量的7%，單日最高出入境紀錄為7.8萬人次。

此外，外港碼頭與氹仔碼頭則在港珠澳大橋的分流作用及航班調整下，2019年的出入境人次分別比2018年下降了37%及30%。

2019年全年有超過3940萬旅客入境澳門，比2018年的3580萬上升約10%。當中以大陸旅客佔大多數，約有2800萬人次，其次為香港及台灣，排在後面的來源地依序為韓國、菲律賓、日本、美國、馬來西亞、印尼、泰國、印度、新加坡和澳洲。