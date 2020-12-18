【北監銅雕班】收容人阿豪：以銅為鏡，人生不再錯中複雜

▲因毒品罪入監的阿豪，經由北監銅雕班的藝術洗禮，其創作的「梅花」在台北車站展出。（圖／吳宗霖提供）

記者吳銘峯／台北報導

《舊唐書•魏徵傳》：「夫以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。」這是北監銅雕班學員、收容人阿豪（化名）做銅雕時，腦中最常浮現的字句。

年輕時的阿豪，總是靠著打架、刀槍解決事情，同伴認為他極具自信，但其實他只是靠拳頭及武力武裝自己，最後也因為毒品重罪入了獄。

入監後，也不能再比拳頭大小，這時候的阿豪終於卸下如紙老虎般的自信，他開始重新檢視自己。在參與北監開設的銅雕班後，他開始製作銅雕，不知怎麼的，腦海中總會浮現出「以銅為鏡，可以正衣冠」的字句。他希望透過銅雕磨練心性、修正人格上的缺點，也想讓家人看到自己的改變，阿豪投入在銅雕的藝術世界中。

一鎚一鎚的敲打，他發現過往的自己就如同手裡的銅片那樣頑固，沒有一絲轉圜的餘地，但經過無數次的鎚打後，堅硬的銅板卻可塑造成創作者想要的樣子，「啊，原來人要圓融一點才對。」這時的阿豪對人生有所頓悟，他因此創作出「太極」這件銅雕作品。

愛上銅雕後，阿豪的作品風格大膽、技術細膩，勇於嘗試各種不同題材。「爭奇鬥艷」、「一步一腳印」、「馬到成功」、「荷包滿滿」、「百合」、「梅花」，都是阿豪精心錘鍊出來的作品。其中，「錯中複雜」更是受到高檢署檢察長邢泰釗的青睞。

北監銅雕班推手的高檢署檢察長邢泰釗表示，「北監銅雕班學員們的學習時間都不長，但做出來的東西卻很有創意，我相信，如果再經過適當的推展跟包裝的話，拿到市面上也會讓一般民眾深感驚豔。」他特別讚美阿豪創作的「錯中複雜」作品，更將其擺放在展示櫃內，成為檢方的收藏品。

即便受到外界的高度評價，甚至作品「旺來」已經被台新金控集團收藏，但阿豪仍舊對自己沒什麼自信，不認為自己的作品成熟，甚至不敢邀請家人來觀賞他的作品，以致於家人仍不知道阿豪在經由銅雕創作的藝術洗禮下，已經有了很大的改變。

阿豪欠缺一個被外界肯定的機會，因此，我們希望能透過此次北監銅雕班作品義賣的機會，讓他的家人，甚至讓更多人認識阿豪的銅雕作品，也看見有自信且已改過向上的他。

《舊約聖經》提到事奉神的帳幕裡有銅洗濯盆、銅祭壇，因此銅隱含著「神的審判」之意；摩西出埃及，以色列人受到攻擊時，摩西依照神的旨意造了一條銅蛇高掛在帳幕外，讓被攻擊的人只要一望見銅蛇，就能痊癒……。也許，阿豪也希望透過銅雕，讓自己內心所受的傷痊癒，一望就活。

▼獲得高等檢察署檢察長邢泰釗讚譽的「錯中複雜」，就是阿豪的作品。（圖／記者李毓康攝）