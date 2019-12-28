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嘉義鐵線連辦8年捐血活動　預計募集3萬血袋

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▲▼ 嘉義鐵線公司連續八年結合大小企業舉辦捐血活動。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義鐵線公司連續八年結合大小企業舉辦捐血活動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義人熱心公益、有情有義。連續辦理「嘉義心 鐵線情」已經進入第8屆的捐血活動，28日在市立棒球場停車場舉行。嘉義市長黃敏惠一早前往活動現場，感謝鐵線公司堅持辦理捐血活動，熱心公益的心，是企業關懷社會的典範。

▲▼ 嘉義鐵線公司連續八年結合大小企業舉辦捐血活動。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠感謝嘉義鐵線公司長期支持捐血公益，對於即將到來的春節、寒假，同時也是血荒期，因此嘉義鐵線每年在秋冬舉辦捐血活動，並且結合二十多家的協辦與贊助單位，還有各界善心人士，大家一起號召捐血，目標募得3萬袋全血。感謝鐵線公司與所有熱心奉獻的單位與個人。

嘉義鐵線表示，捐血是最便利快捷的救人義行，捐血一袋，救人一命，捐血不僅能救人，也可以促進個人的新陳代謝、為自己補充新血，好處多多。歡迎市民朋友前來共襄盛舉，挽起袖子捐熱血，還有豐富贈品領回家。

台南捐血中心嘉義捐血站表示，107年嘉義市市民捐血率13.1％，遠高於全國平均值7.55％；共有35,537人次響應，募得51,072袋熱血。而嘉義公園捐血車也是嘉義地區最具代表性的捐血地標，本次與嘉義鐵線公司合作，在棒球場停車場舉辦捐血活動，期待可以獲得更多朋友響應。

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