印尼為全體國民提供免費疫苗　總統佐科威：我將第一個接種

▲中國開發疫苗不只一家藥廠一款，此次送達印尼的是北京科興生物製品公司研製的疫苗。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

印尼作為東南亞國家新冠肺炎疫情最嚴重的國家之一，於本月6日收到來自中國的疫苗，原本當局所規劃的大規模疫苗接種計畫中，打算讓18歲至59歲的青年勞動人口優先施打。不過，印尼總統佐科威（Joko Widodo）16日表示，全體國民皆可以接種免費的疫苗，自己更將會是全國第一位接種的人。

綜合外媒報導，截至16日為止，印尼累積有約63萬例新冠肺炎確診病例，其中有超過1萬9000人死亡。總統佐科威16日於推特上透過影片宣布，全體國民都可以施打到免費的新冠肺炎疫苗，此外，自己將會第一個接種，讓人民對於疫苗的安全性不再有所顧慮。不過，佐科威據體會接種哪種疫苗，則沒有公布。

據悉，印尼收到的疫苗來自北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech），共有120萬劑，計畫明年1月將再接收180萬劑。