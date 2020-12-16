莫斯科芭蕾舞演出可否「全額退票」？主辦回應：內部討論中

記者林育綾／台北報導

中央疫情指揮中心今（16）日公布7例境外移入，其中4例為俄羅斯籍藝文表演團體（莫斯科古典芭蕾舞團）成員，主辦單位聯合數位文創已先行將今晚首演停演，並安排其餘團員三次採檢，若全員陰性將擇期演出；不過已有民眾因有疑慮而想退票，主辦表示，目前內部討論中，相關辦法擬定後會再另行公告。

▲莫斯科古典芭蕾舞團傳出有團員確診。（圖／聯合數位文創）

[廣告]請繼續往下閱讀...

莫斯科古典芭蕾舞團原訂今（16）日晚間在台北國家戲劇院首演，不料卻在昨（15）日自費採檢時，有4名成員陽性確診，不過4人未與其他人接觸，因此指揮中心無匡列接觸者。

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫稍早表示，目前已安排榮總針對其餘47名團員進行第三次採檢，但榮總無法在傍晚6點就公布採檢結果，而舞團需要提前2小時搭建舞台以及排演，也考量觀眾交通移動問題，因此忍痛宣布今晚停演，暫時以延期處理，若全員陰性將再另行公布演出日期，屆時若觀眾時間無法配合，可再全額退票。

不過部分觀眾對此有疑慮，也針對其他場次詢問能否全額退票，主辦表示，目前內部討論中，相關辦法擬定後會再另行公告。

補充：中央流行疫情指揮中心表示，原預定今（16）日18:30公布檢驗結果，由於芭蕾舞團晚間已停演，已無緊急檢驗之急迫性，故回歸一般採檢與檢驗流程處理，並於明（12/17）日14:00記者會一併公布。聯合數位文創也表示，將依指揮中心公告為主，再對外公布。