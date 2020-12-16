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裁定違建遭強拆！香堂文化新村3千多戶被斷水電...大學教授絕食抗議

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▲▼香堂文化新村被強拆。（圖／翻攝推特）

▲香堂文化新村被強拆。（圖／翻攝推特）

記者邱茀濱、蔡儀潔／綜合報導

北京市昌平區崔村鎮的「香堂文化新村」先前被裁定違建，近日遭大批警員進駐，以逼迫3,800多戶近萬名村民一週內自行搬離。中國政法大學教授楊玉聖14日發起絕食抗議，直批政府斷水斷電是流氓行為。另外，外界還傳說中國已故作家詩人郭小川的女兒郭嶺梅，月初也因涉嫌「聚眾擾亂公共場所秩序」被逮捕。

綜合媒體報導，「香堂文化新村」約6萬平方公尺建築面積的建築物去年被裁定違法興建，北京市規劃和自然資源委員會昌平分局已於上月底，向當地法院申請強制執行相關行政處罰決定書，要求將所涉土地恢復原狀。據悉，相關建築物的業主要在7天內完成清拆，否則當局將依法強制執行。

身為業主之一的楊玉聖14日發起絕食抗議，並表示他自2016年在香堂村買下二手房，同時簽訂了《購房合同》加蓋了村委會和崔村鎮政府的公章，理應受到法律的保護，認為政府強拆「既不合法，也不符合程序，也不符合國家穩定這種安定團結這個大局，也不符合一切為了人民這個執政理念。總而言之，沒有一點好處。」

楊玉聖強調，14日下午被無預警停水停電，發現電線及水管被切斷，電箱不翼而飛，他形容這是令人不恥的流氓行為，直接影響他的正常生活及工作，並重申，崔村鎮政府的行為是違法行政，會繼續依法維權，提出理性訴求。

另外，網路上13日也傳出一張昌平公安局的拘留通知書，上頭顯示出生於1950年的郭嶺梅，自12月5日起因涉嫌「聚眾擾亂公共場所秩序，被拘押在昌平區看守所。」郭嶺梅是中國已故作家詩人郭小川的女兒，也是中央新聞紀錄電影製片廠的資深編導。

據悉，「香堂文化新村」原本是一條貧困村，隨後經由當地政府打造成結合文化和旅遊的新農村，拿出土地興建沒有任何裝修的「毛坯房」，再由外來人出資完善房屋，建成了數千套別墅和四合院，一度成為遠近聞名的示範村。

不過，當年這些房屋的產權證，是由鄉、鎮政府或村頒發，這類房屋一般只能由該村的農村戶口村民擁有，不能如商品房般自由購買，城市戶口人士購買可視為違規。

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關鍵字：

香堂文化新村楊玉聖

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