被裁定違建！北京「超3800幢別墅」恐遭強拆　抗議影片推特瘋傳

▲ 3800多幢別墅恐遭強拆 。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京市昌平區再爆清拆小產權房爭議，網傳去年曾鬧出拆遷風波的崔村鎮香堂文化新村，近日有大批警員及身份不明黑衣人進駐，準備清拆村內3800多幢別墅和四合院，引發村民激烈反抗。

近日《北京市昌平區人民法院限期拆除公告》在推特流傳，內容顯示，香堂文化新村約6萬平方公尺建築面積的建築物，被裁定違法興建。

公告稱，北京市規劃和自然資源委員會昌平分局已於上月底，向當地法院申請強制執行相關行政處罰決定書，要求將所涉土地恢復原狀。公告發出日期為本月2日，相關建築物的業主要在7天內完成清拆，否則當局將依法強制執行。

相關影片顯示，近日當局陸續派駐警力進駐村內，有村民向當地政府官員對質，要求對方出示清拆行動的法律依據，但未獲理會。有村民說，當年為改變香堂村的落後情況，鎮政府由昌平區及崔村鎮兩級政府同意建屋，但現在鎮政府卻要將他們趕走。

▲民眾表示不滿 。（圖／翻攝自推特）

據悉，香堂文化新村原本是一條貧困村，隨後經由當地政府打造成結合文化和旅遊的新農村，拿出土地興建沒有任何裝修的「毛坯房」，再由外來人出資完善房屋，建成了數千套別墅和四合院，一度成為遠近聞名的示範村。

不過，當年這些房屋的產權證，是由鄉、鎮政府或村頒發，這類房屋一般只能由該村的農村戶口村民擁有，不能如商品房般自由購買，城市戶口人士購買可視為違規。