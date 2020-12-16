高雄男搬王船被「活活壓死」！工人目賭崩塌瞬間　半身在底下

記者許力方、吳世龍／高雄報導

高雄茄萣區白砂崙15日發生一起死亡意外，為了萬福宮18年一次的建醮大典，義工在移動王船時，因施力不平均傾倒，導致63歲林姓男子慘遭18噸的船體重壓，送醫傷重不治，廟方第一時間拉下紅布不願多談，檢方事後到場相驗，勞檢獲報後也將進行勞檢，對此，廟方聲稱林男單純只是志工。

萬福宮「沙鯤漁火．王船再現」建醮祭典，斥資數百萬元、耗時4個月，打造了一艘長61.3尺、寬14.8尺、高17尺的大王船，原規劃16日要舉辦記者會宣傳，20日要亮相，未料卻在臨時搭建的廠房裡發生死亡意外。

▲義工搬18噸王船被壓死！工人目擊瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



事發於15日上午9時許，林男前往從事王船上架作業，使用千斤頂頂高船體，過程中疑似站立在底部要撿拾墊木，因施力不平均船體突然倒塌，一旁工人目擊瞬間，眼睜睜看著他倒在底下，「看到那個人，側身壓到胸口」嚇得趕緊報案求救，警消到場時，林男已無生命跡象，救出送醫仍傷重不治。

廟方指出，林男並非造船工人，只是住在旁邊的居民，和其他20多人一起到場幫忙，單純只是義工，當時疑似在王船定位搬運過程中平衡感失衡傾倒，雖然有4、5台油壓器、木頭支撐輔助，也保證有做安全措施，但因地面有一點傾斜，氣動上去又更斜，懷疑千斤頂不夠力，最後導致林姓志工被壓倒，應該是胸部、上半身被壓住。

橋頭檢方與法醫事後到場相驗，市府勞檢處也將派員進行勞檢究責。家屬對意外沒有表達意見，死者仍單身未婚，目前也無工作，為萬福宮長期重要義工，廟方表示其後事將會從優處理。

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▼萬福宮18年建醮大典出意外，廟方：從優處理後事。（圖／記者吳世龍攝）

