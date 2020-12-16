高雄中都重劃區保留生態、文化資源　打造高機能親水住宅區！



▲高雄中都重劃區 。（圖／高雄市政府提供）

地方中心／高雄報導

中都重劃區是高雄市近年來重點發展的地區，高雄市政府地政局在這裡一共辦理了3期的市地重劃區，開闢中都濕地公園、公三兒一工程(美都公園)等建設、改善九如三路人行道景觀，興建願景橋連接愛河兩岸，延續美術館園區之發展，形成環境舒適的高級住宅區，帶動房地產整體價值，創造出經濟發展榮景。

▲第42期重劃區重劃前照片 。（圖／高雄市政府提供）

中都地區是縣市合併之初開發完成的重劃區，在進行重劃前，現今的中都濕地公園於日治時期曾為中都工業區的一部分，在台灣光復後成為合板木業工廠群聚的區域，到民國70年代合板產業外移後，愛河邊的木業盛況逐漸消失，然而舊廠房與儲木水道閒置，嚴重影響都市景觀。因此高雄市政府投入新台幣30億元，辦理中都土地重劃，解決長達近40年的環境問題。

中都地區共有三個重劃區，包含第42、68、69期，鄰近中華路、九如路、十全路及同盟路等重要幹道，愛河另外一邊就是美術館特區，高雄市政府興建願景橋將兩邊串連起來，延續第44期市地重劃區之發展。高雄市地政局局長陳冠福說，兩邊相較還是有若干的差距，中都地區是最近幾年才開發完成的，而美術館那邊早已經是高雄最著名的高級住宅區，但近期可觀察中都這一邊，有很多大樓都已經興建起來，未來幾年興建速度可能會更為快速。

▲第68期重劃區。（圖／高雄市政府提供）

局長陳冠福表示，中都三個重劃區中，42期及68期開發比較早，部分抵費地已經辦理公開標售，目前也都已陸續進行開發，而南邊幾乎都是唐榮的土地，這些土地都開發完成交給地主，所以這三期的發展應會比亞洲新灣區更為快速。局長陳冠福指出，中都重劃區跟亞洲新灣區有些類似，開發之前也是工廠林立，據統計，開發前約有40多家小型工廠，但大部分都已經荒廢，嚴重影響城市景觀和環境品質，高雄市政府變更都市計畫為住宅區及商業區，並以市地重劃方式辦理開發。再配合第42 期重劃區、原唐榮開發許可區、公地撥用區整體開發，將可徹底改變中都地區都市景觀。同時配合願景橋之開闢，可使本重劃區與美術館園區結合，而延續第44 期重劃區發展，成功於愛河兩側形塑河岸都市景觀。

▲橫跨愛河的願景橋。（圖／記者吳世龍攝，下同）

而提到中都重劃區的特色，像是中都唐榮磚窯廠就是打狗地區第一家磚仔窯，保存現況仍相當完整，具有其歷史價值；而中都溼地公園規畫設計以重建高雄市紅樹林生態系統為原則，將儲木水道擴展為與愛河有二處相接的環狀水道，流貫整個園區，園區中鳥類、爬蟲類、昆蟲多樣化的生態景象，在都市中更是難能可貴，加上多功能的中都願景橋開通後，為中都地區帶來無限可能。

▲高雄中都濕地公園。

中都重劃區有中都溼地公園、保留國定古蹟的文化觀光資源，匯集了人文、藝術、自然、生態等幸福宜居元素，徹底改變中都地區都市景觀，形成環境舒適高級住宅區，帶動房地產整體價值，創造高雄市經濟發展榮景。

（高雄市政府 廣告）