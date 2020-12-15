唯一獲獎的縣市　桃園獲蔡總統頒發「2020公務人員傑出貢獻團體獎」

▲「桃園市工程循環經濟導入再生再利用粒料應用計畫團隊」、獲頒2020年公務人員傑出貢獻獎-團體獎。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府以「桃園市工程循環經濟導入再生再利用粒料應用計畫團隊」、15日獲頒2020年公務人員傑出貢獻獎-團體獎，成為唯一獲獎的地方政府；由市府秘書長黃治峯接受總統蔡英文頒獎，包括工務局、環保局及新建工程處、養護工程處等計畫團隊成員，亦前往分享榮耀。

▲桃園獲頒2020公務人員傑出貢獻團體獎。▼秘書長黃治峯接受總統蔡英文頒獎。（圖／工務局提供）

秘書長黃治峯表示，由銓敘部主辦的傑出貢獻獎，可說是公務人員最高榮譽獎項，獲獎實屬不易。與口罩國家隊同榜的「桃園市工程循環經濟導入再生再利用粒料應用計畫團隊」，是由桃園市政府工務局結合環境保護局、新建工程處及養護工程處，與學術界、產業界共同籌組，自2016年起進行許多再生及再利用粒料試辦工程，進而全面推廣使用，去化產業副產品氧化碴、瀝青刨除料及焚化粒料，已去化產業副產品約49,309噸、取代有價料約9,476,000元及減排碳量約527噸，落實國家永續發展理念，且已有具體績效。

桃園市政府感謝銓敘部對桃市府的肯定，作為工程循環經濟的領頭羊，未來將持續應用再生再利用粒料於公共工程中，於追求城市建設發展的同時，達到友善環境、國家永續發展的目標，打造宜居新桃園。

・「摩洛哥優油」100ml 網路好評滿滿、一用上癮