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竹科40周年國際論壇登場　林智堅盼攜手竹科再創繁榮

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▲林智堅表示，帶著粉絲般的心情來參加這場聚會。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅表示，帶著粉絲般的心情來參加這場聚會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今(15)日出席新竹科學工業園區40周年國際論壇，與行政院副院長沈榮津、科技部部長吳政忠、竹科管理局局長王永壯、台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠，以及聯發科董事長蔡明介等產官界重量級領袖齊聚，見證台灣科技產業發展歷史性的一頁。

「身為新竹人，我以竹科為榮！」林智堅表示，帶著粉絲般的心情來參加這場聚會，竹科走過40年，在國際半導體產業站穩重要地位，並從中央、地方、到企業，攜手合作度過艱難的2020年，也因為有竹科，許多外國使節訪台時，都想來新竹一睹竹科風采。

林智堅表示，新竹市與竹科產業緊密相依，市府也積極推動產業、交通與生活三大建設，包括交通123與五楊高架向南延伸，同時市府也向中央提出大輕軌計畫，感謝楊縣長大力支持，一同解決交通壅塞的問題。

在產業與生活面，市府投入183億元推動竹科X計畫，並導入設計力，用優質公共建設打造幸福移居的城市。希望未來持續攜手竹科，共同肩負推動台灣向前的關鍵角色。

沈榮津表示，感謝園區企業讓世界看見台灣，在疫情之際，行政院也超前部署，歡迎台商回台投資，一起為未來努力。

吳政忠表示，半導體是台灣很重要的資產，未來智慧台灣的發展中，晶片會是很重要的一環，期許廠商與政府攜手合作，公私協力打造下一個40年。

王永壯表示，1980年12月15日竹科在國科會(現科技部)的催生下推動設置，截至今年已邁入40周年，開枝散葉擴散至中科、南科。全臺灣科學園區整體年產值達到新臺幣2.6兆，對臺灣GDP的貢獻度超過14%，即便面對新冠肺炎疫情，竹科今年上半年營業額達到5,660.94億元，逆勢成長10.26％，穩居第一大科學園區的寶座。

竹科管理局也首度公布竹科40傑出成就貢獻獎得獎名單，由台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠，以及聯發科董事長蔡明介等半導體界四大重量級人物獲獎。

首位上台領獎的張忠謀創辦人表示，新竹科學園區不只供應土地給剛創業的科技廠商，也提供單一窗口進出口服務，絕對是台灣產業發展很重要的推力之一。

產發處表示，新竹市今年已辦理完成「2020年台灣設計展」大型活動，佳評如潮，明年更將舉辦「2021年台灣燈會」年節重大活動，將讓新竹市躍升國際舞台，提升城市能見度，誠摯邀請在座企業能共襄盛舉，讓活動圓滿盛大，一起體驗這座年輕古城的魅力。

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