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憧憬從軍慘成洪仲丘第二！軍方扯「管制藥物」栽贓他　禮盒還咬過

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▲▼弄殘小兵3／扯「管制藥物」想栽贓昏迷士兵？　軍方報告3度改口遭醫院打臉。（圖／CTWANT提供）

▲蘇威宇昏迷近一年，絲毫未見起色，蘇母放棄工作每天到病榻前陪兒子說話，希望奇蹟出現。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在空軍服志願役的22歲上兵蘇威宇（蘇男），今年元月因急性腎衰竭合併橫紋肌溶解，全身無力、抽蓄倒在寢室被同袍發現，豈料該部隊卻無配給醫務官，僅由毫無醫療背景的長官判定狀況不危急，因此不需採取急救措施，讓健康的大男孩因到院前無生命意識，腦部缺氧過久成為植物人。家屬指控軍方每次拿出的調查報告都不一樣，但都堅持蘇男昏倒時「有意識、無發燒」，但醫院的診斷證明卻是：到院前失去呼吸心跳、發燒40.8度，最後軍方甚至將蘇男昏迷的原因指向「突然」出現在桌上的管制藥物。

蘇威宇被醫生診斷因腦部缺氧過久，傷及腦幹，狀況已不可逆，在病榻躺了近1年，家屬為了探究真相，多次到軍中聽取的事件調查報告，但卻發現每次內容都不一樣，蘇母痛哭：「軍方先是說我兒子倒在地上，之後又改成半蹲跪，然後又說我兒子桌上有管制藥物，可能有服用。」

▲▼弄殘小兵3／扯「管制藥物」想栽贓昏迷士兵？　軍方報告3度改口遭醫院打臉。（圖／CTWANT提供）

▲年僅22歲的蘇威宇自小憧憬加入空軍，入伍前還拍下帥氣照片，豈料一年後卻成為植物人。

蘇父不滿軍方亂扣帽子表示，威宇因為在部隊常被潘上尉刁難，甚至被逼到常要熬夜寫報告，後來被醫生檢查出有憂鬱傾向，平時有在服藥。但蘇父不解的是，「威宇的抗憂鬱藥品平時都是由潘上尉管理，怎麼可能會突然出現在桌上。」然而，醫院檢測蘇威宇血液中並沒有任何藥物反應。

蘇母沉痛的表示：「部隊在電話中跟我道歉，說他們確實有疏失，但到了法庭，又全部翻供。」家屬認為軍方說謊、顛倒是非，只為合理化自己的過錯；且事發至今近1年，部隊鮮少關心兒子，就連今年中秋節，空軍官校致贈的慰問水果禮盒，打開竟有蘋果遭老鼠啃咬過的痕跡，蘇父痛批，「根本就是做做樣子。」

今年中秋節前夕空軍官校致贈給蘇家一個水果禮盒，但裡頭竟出現一顆遭老鼠啃咬過的蘋果，讓家屬痛批軍方簡直太沒良心。（圖／讀者提供）

▲今年中秋節前夕空軍官校致贈給蘇家一個水果禮盒，但裡頭竟出現一顆遭老鼠啃咬過的蘋果，讓家屬痛批軍方簡直太沒良心。

本刊致電蘇威宇出事當時的第六雷達中隊中隊長吳建欣中校，孰料他一聽到「蘇威宇」3個字，情緒突然失控抓狂，開始跳針詢問記者為何有他的電話，記者都還未提問，他就怒掛電話，態度令人不敢恭維。

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