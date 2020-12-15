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江啟臣：國民黨拚明年8月食安公投　防民進黨甩鍋地方政府

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▲▼國民黨黨主席江啟臣參訪國家人權博物館。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，引發食安疑慮。新北市長侯友宜與雲林縣長 張麗善14日合體共同推廣台灣豬，鼓勵大家認明台灣豬標章選購。國民黨主席江啟臣也在臉書力挺地方政府，並表示未來如果抓到萊克多巴胺超標，民進黨肯定把責任往地方政府推，批評地方不好好管理。

江啟臣表示，看到國民黨每一位縣市首長，為了因應蔡政府蠻橫開放萊豬進口，無不想盡辦法捍衛國人食安，保護在地產業，實在要為縣市首長講句公道話。

江啟臣指出，萊豬即將開放進口，進口後抽驗萊劑的業務必然落在「地方政府」頭上，「我也大膽預言，未來如果抓到萊克多巴胺超標，民進黨肯定把責任往地方政府推，批評地方不好好管理。」

江啟臣抨擊，問題是中央決定開放萊豬，中央政府把持預算，中央決定不標示萊劑、中央還反對地方訂立「禁止萊豬販售」的自治條例，通通都是中央政府的決定，是蘇貞昌的決定、蔡英文總統的決定，最後在第一線扛責任的卻是「地方政府」與「基層的公務同仁」。

對於國際談判一事，江啟臣說，相關建議已經有許多學者提出，作為民主政府應該窮盡一切努力，運用經貿談判技巧，據理力爭，確保我國「產業發展」與「國民健康」，但民進黨的態度是「未戰先降」，還沒談就說標示是歧視外國商品，還要國人「將心比心」，蔡政府都為別人想，誰替國民想？蔡政府自甘墮落、放棄我國權益，只為萊豬護航。

江啟臣說，他相信民進黨不缺乏貿易談判的專家，民進黨都懂，但民進黨政府連談都不敢談，幫國人說句話都不敢，不為人民著想的政府就是獨裁政府。

他最後強調，國民黨與地方必然攜手護食安，捍衛地方自治，力保地方政府推動防範萊豬販售的自治條例，中央政府若否決自治條例，國民黨必定採取法律行動，啟動釋憲，也會在公投上持續推動，明年8月28日順利舉行「反萊豬公投」。

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