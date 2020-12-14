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阿北量販店碰觸熱褲女　走出店外囂張伸手襲臀！她火大拒和解

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▲▼正妹,辣妹,短褲,牛仔褲,美女。（圖／pixabay）

▲一名輕熟女到連鎖超市購物，遭阿伯碰觸，出超市外阿伯竟順手再摸一把。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名身著短褲輕熟女到連鎖量販店購物，與一名60歲阿伯發生身體碰撞，當下該名女子覺得對方是故意的，但並沒有起爭執。出了店門，女子保持警戒心盯著阿伯看，未料阿伯走向她，竟用右手順勢拍了一下她的臀部，女子憤怒報警。台北地檢署勘驗監視器，認定阿伯是故意觸碰，依《性騷擾防治法》起訴。

6月夏日炎炎，一名年約30歲輕熟女君君（化名）前往一家連鎖量販店採買，推著購物車選物時，一名約60歲的阿伯不小心碰撞到她，當下質問阿伯「幹嘛碰我」，但阿伯不吭聲，君君為了不起衝突就算了。

沒想到君君結帳完走出店外，看到阿伯也跟出來，因為先前的碰撞，君君有了警戒心，直視著阿伯，沒想到阿伯不懷好意走向她，兩人擦肩時，阿伯舉起右手往後拍了一下君君臀部，嚇得君君立刻用手拍掉阿伯的「鹹豬手」並趕緊報警。

經檢警調閱監視器，檢察官認為阿伯不懷好意的伸出手來觸碰君君，但傳喚阿伯到案，他卻一度不承認，隨後才願意提出和解。但君君認為光天化日下竟有人囂張在公共場所亂摸，不想與他和解。檢方依《性騷擾防治法》起訴。

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