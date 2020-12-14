他稱「我爸尹衍樑」擁8公司　直播主遭坑殺：沒看過這麼賤的男人

▲以火辣美艷著名的直播主安安IG上有30萬人追蹤，她出面控訴遭詐騙百萬，歌手夢碎。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市1名自稱是尹衍樑私生子的鍾姓男子（27歲），對外營造多金公子形象，出入都以訂製豪車邁巴赫（Maybach）代步，去年4月，他找上1名火辣直播主，聲稱可出資為她一圓歌手夢，但卻藉此誆騙直播主上百萬，今年6月，另名化妝師也遭鍾男以類似手法誆騙，損失高達180萬，2人互相連繫後才驚覺，鍾男詐騙手法如出一轍，且還有更多受害人，不禁痛罵「沒看過這麼賤的男人，騙光我們的積蓄。」

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現年23歲的直播主安安（化名），因身材火辣，長相甜美，在競爭激烈的網路直播平台還算小有名氣，雖然年紀輕輕，但靠著直播工作，也有了人生第1桶金，不過在去年遇到自稱尹衍樑私生子的男子鍾男後，一切都變了樣。

▲鍾男外表斯文，加上一身名牌潮流打扮，營造多金貴公子形象坑殺直播主、小模。（圖／CTWANT提供）

安安回憶，去年4月間，鍾男透過1名經紀人與她接觸，表明要組唱跳風格的女子團體，兩人第一次見面時，鍾男就自稱總裁，不斷誇獎安安很漂亮，很熱情聊天，鍾男的長相屬於韓系型男，皮膚白皙，雖然兩手全是刺青，但一身名牌行頭，雅痞外表，讓安安留下深刻印象。

▲鍾男自稱尹衍樑私生子，曾感嘆老爸不認他，甚至還找黑道上門威脅他不得說出自己身世。（圖／CTWANT提供）

而會談結束後，鍾男還以自己的千萬「邁巴赫」保母車送安安返家，「他說特意把車上兩排椅子改成對座，全台僅此一輛！」2人在車上聊的投機，鍾男暢談自己的事業版圖，不斷強調他很年紀輕輕身價就破億，集團旗下擁有包括直播、娛樂、生技等8家公司。

對於指控，鍾男否認自是稱尹衍樑私生子身分，對於與侯友宜、顏清標有親戚關係一事，也表示「沒說過這樣的話」﹔反控被害人違約在先，還透過律師要求2百萬和解金，雙方已在訴訟，相信司法會還自己一個公道。

▲鍾男對外號稱保母車是頂級豪車邁巴赫（Maybach）（左），號稱價值千萬，全台僅此一輛，但實際上卻是拼裝車（右）。（圖／CTWANT提供）

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