橫行南部！2瘦男要賣BMW突榔頭攻擊　反遭車行壯碩老闆KO嚇跑

▲兩名年輕黑衣男下車和老闆議價。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

南部地區最近傳出隨機估車打人的案件！嘉義兩名年輕黑衣男子到車行估車，未料突持榔頭攻擊，反遭練過搏擊的壯碩老闆一拳KO打跑。警方則提醒，這兩人都是隨機犯案，從高雄一路北上到嘉義，將聯絡對方到案說明。

根據車行監視器，兩名看似20多歲出頭、身形瘦小的男子，正在和車行老闆議價，想賣掉一輛BMW轎車。但車行老闆覺得有議，多問了兩句，竟遭其中一人從外套拿出榔頭攻擊。

所幸老闆身強體壯，還練過搏擊，幾拳就把黑衣人撂倒在地，嚇得對方趕快開車落跑。負責人已要求員工注意可疑人士，並將監視器畫面PO網提醒。

▲▼一人突持榔頭攻擊老闆，反遭KO撂倒。（圖／東森新聞）

這家被攻擊的車行假日沒開門，不過消息傳了出來，附近車行都人心惶惶。其他車行業者吳育才說，「我覺得是還滿可怕的，當然是有一定警惕作用，那我們也是要多小心。」

高雄的車行也發現，這兩男幾天前才在高雄犯案，在對話記錄中，他們表示不但被騙了2.3萬元，且也是當街被打。吳育才認為，相關年齡就應該會開相關年齡的車子，不會開跟你完全不搭配的車，這時就要小心。

對此，嘉義竹圍派出所副所長梁榮哲說，據車行老闆表示，不認識該兩名男子，也沒有任何糾紛。警方提醒車行同業，這兩人都是隨機犯案，從高雄一路北上到嘉義，看到路邊有二手車行，就會把車開來議價，如果最後騙不到錢，就會拿凶器打人。警方說，將通知車主與涉案男子到案說明。

▲▼兩黑衣男嚇得上車逃離。（圖／東森新聞）