網友說要寄來包裹...她聽電話指示填匯款單　印尼女看護險挨詐

▲印尼女看護移工郵局聽指示匯款被詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

1名印尼籍女看護，日前從網路認識1名網友，稱要寄包裹給她，需要28000元，昨(11)日急忙到竹塘郵局，不熟稔寫中文的她，還拿起手機聽從網友的指示，一排排的仔細填寫匯款單，她的行為被眼尖的經理察覺，這一定是詐騙，跟她勸說好久，才成功的保住這名女看護工的血汗錢。

彰化縣警局芳苑分局指出，印尼籍女子看護工下午13時10分左右急著到竹塘郵局要匯款28000元，匯款時手持電話與疑似詐騙集團人員聯繫，郵局經理驚覺有詐，經勸導後印尼籍女子仍堅持要匯款。

經郵局經理再次關懷提問，女子說是要匯款給網友，郵局經理立即撥打電話通知員警前往協助阻止，竹塘分駐所警員廖威勝遂前往了解，得知49歲的印尼籍女子看護表示在網路交友網站上認識的朋友稱，有包裹要寄給她，要其匯款新台幣28000元至指定帳號，員警了解始末後耐心解說，印尼籍女子才恍然大悟被騙了，因為員警與郵局經理的機警，成功的防止詐騙發生，印尼籍女子及其雇主相當感謝警方及郵局經理的規勸，讓其無財物損失。

分局長李益杰獲知後立即前往頒發禮卷感謝郵局經理及協助攔阻的員警，並特別呼籲鄉親，假冒親友詐騙、網路購物解除分期付款詐騙、假投資詐騙等手法不斷推陳出新，民眾應多加留意提高警覺，接獲可疑電話要保持冷靜再三求證，可撥打防詐騙專線165或110確認，千萬不要貿然匯款造成損失。

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