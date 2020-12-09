想簽下去當女職軍！過來人惹上「兩性問題」　曝恐怖經歷：很後悔

▲原PO想離開護理行業，考慮簽職軍。（示意圖／翻攝青年日報）

網搜小組／鄺郁庭報導

軍中男女比例通常都是陽盛陰衰，照理來說，女兵往往是軍中「嬌點」，網上也流傳著「女生從軍比較吃香」的說法，但真的是這樣嗎？就有女網友在《Dcard》發文「關於女職軍」，說她本來從事護理行業，最近想離開一陣子，偶然看到職軍招募，外加學妹也有加入職軍，所以想問問有沒有女軍可以分享軍中生活。

這位女網友在《Dcard》的軍旅板上表示，她想離開護理行業一陣子，「最近看到職軍的招募，在IG認識學妹她也是去走空軍」，就想問問板上有沒有女性職業軍人能分享軍中生活，或是推薦什麼單位讓她參考。看到貼文後，就有男網友馬上調侃，「女生當兵就是一個字，爽」、「如果長得有點姿色，不管去哪裡每個人都會把妳當成寶。」

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結果男網友一番失禮的發言，馬上被現役女軍人打臉，「不要再有奇怪的刻板印象好了嗎？基本上要看軍種官科單位喔」、「就算有姿色也是要做事的好嗎……我是不知道你們大部分的人都有奇怪的刻板印象，雖然說可能事情會稍稍比較少，但是不代表就很爽好嗎？」

還有女海軍現身表示，「真的是要看單位，我是陸岸的，所以不用上船」，說雖然跟船上的比起來，她們的作息比較正常，「漂亮的雖然人緣好，但是做事不會少，我們處雖然女生比例上很少，但是因為工作是責任制，所以不會比較悠閒。」

▲有女網友曝光自己的故事，直呼很後悔當職軍。（示意圖／Pixabay）

其中，就有人勸原PO多想想，因為相關經驗真的太少，「護理不見得都會有相關職缺」、「護理如果非國防醫學院畢業，很難很難到軍醫院裡面（機率很小），通常都會被分到各單位的醫護所，那會跟你想像的護理很不一樣⋯」、「是離開護理行業的一陣子還是一輩子？一輩子的話可以簽；一陣子的話，我覺得沒有到要簽的地步。」

而留言中有一位自稱是女職軍的女網友，說自己剩9個月就滿4年役期，卻因為當初選錯軍種後悔了一輩子，「剛下部隊時，我們地區指揮部的政戰主任就對我說，覺得我長得不錯怎麼來當兵」，告訴她自己要多小心，如果她回報「兩性問題」就會直接汰除。沒想到她遇到兩性問題，才發現指的竟然是「被性侵」，讓她得了憂鬱症合併恐慌症。

她透露，雖然有起訴男方，但是前單位提供很多對男生有利的證物，還竄改她的考核紀錄，還好是先生做證人，抓包部隊說謊，這一切也讓她直嘆「就因為男生是官我只是兵所以我該被抹黑？」更一開頭就表明「我是女生職軍我很後悔。」