要求空服員穿紙尿褲！中國民航局：上廁所增加染疫風險

▲石家莊機場飛往烏魯木齊航班上，空姐為乘客測量體溫。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著時進入秋冬之際，有多國在近期又爆發新一波新冠肺炎疫情。為了落實疫情防控工作，中國民航局在11月25日修訂《運輸航空公司、機場疫情防控技術指南（第六版）》，當中竟要求空服人員必須要穿紙尿褲，而不能使用飛機上的廁所，減少空服人員染疫與將病毒帶入中國的風險。

綜合陸媒報導，中國民航局在《指南》中，要求運輸航空公司和機場持續做好「外防輸入、內防反彈」工作，強化「人物同防」，更高效、全面地開展常態化疫情防控工作，其中，中國民航局要求在高風險國家起飛的航班上，空姐必須要穿著紙尿褲，能使用機上的廁所，還應該配戴口罩、雙層醫用級一次性手套、護目鏡、一次性髮套、一次性全身防護服和鞋套。

據報導，除了服裝規定外，從高風險國家起飛的飛機還應劃分為四個區域，確保空服員與乘客可以完全的隔離，若不幸在機上發現染疫乘客，同時也規劃出緊急隔離區，整體規定看似防疫過度，但今年8月真的有一名韓國女性在飛機廁所上染疫，隨後多家航空公司便建議，盡量在飛行期間不要如廁。

在從高風險國家返回大陸後，這些空服人員必須先進行7天的集中隔離，等到7天後的新冠肺炎檢驗結果為陰性，才可以接續執行7天的居家隔離。

雖然台灣疫情趨緩，但近日境外移入個案數增加，其中更有一名自大陸入境的浙江台商，持三日內陰性證明入境，居家檢疫時出現症狀就醫確診。上一次出現中國大陸境外移入病例為2月6日，是相隔10個月以來再次有從中國大陸入境確診病例。