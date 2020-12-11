「安東彌勒山殿」升樑儀典　副總統賴清德市長林智堅齊祝賀

▲新竹市宏宗聖堂道學院，今（11）日舉行「安東彌勒山殿升樑儀典」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市宏宗聖堂道學院，今（11）日上午舉行「安東彌勒山殿升樑儀典」，副總統賴清德與新竹市長林智堅皆到場，與來自世界各地的一貫道道親見證這歷史性的一刻。林智堅表示，「宗教是淨化人心的力量。」他尤其要感謝道親長期支持各項公益活動，包括淨灘、推動環保、低碳蔬食，更積極參與市府各項大型活動，像是設計展與燈會的志工團隊等，投入很多人力協助這座城市。

市府表示，「安東彌勒山宗教園區」是新竹市政府核定的宗教園區，自97年起共有十年的大建設，母殿建築由第16屆中華民國傑出建築師獎得獎人、知名建築師甘銘源操刀，將周遭生態融入環境，人與大自然和諧共生，展現綠建築的重點理念，完工後將成為宗教界與南香山地區的地標建築，目前園區已落成了斌凱老人紀念館、致中樓等，是安東道場全球道務中心。

林智堅感動地說，安東彌勒山宗教園區計畫自12年前啟動，這是他任內最大規模的宗教園區，從法規到工程，一路走來相當不容易。看到寶珠緩緩上樑的那刻，他非常開心與激動，謝德祥前人秉持高老前人的目標，加上市府和安東道場共同努力推動，好的公共建設要有好的建築師、工程團隊、及業主，如今有這樣的成果他感到相當欣慰。

林智堅也特別感謝賴清德副總統，對於新竹市各項建設的支持，包括新竹公園、動物園、火車站前的工程，都是賴副總統擔任行政院長期間大力的協助，也感謝賴副總統今天特別百忙抽空前來新竹，關心安東彌勒山殿工程。

賴清德表示，今天的升樑儀典中，最高興的應該是厚德大帝、高老前人，因為他的心願就是能夠興建一個宗教園區，落實世界大同家園的理念，也為安東彌勒山宗教園區跨出最關鍵的一步。

賴清德說，他代表蔡英文總統表達祝福；雖然過去一貫道曾遭受政府打壓與誤解，但如今已大大改觀，也盼安東彌勒山宗教園區能成為代表，並往文化、教育、慈善、傳道等方向前進，受益的不僅是道親，更是整個社會與國家，他並祝福安東道法弘遠千千萬萬年。

謝德祥前人表示，安東彌勒山的建設，是為了發展更宏拓的道業，為了慧命永昌，聖脈薪傳，為上天傳佈大道真理。將來有母殿、講堂、禪苑、大集會堂等，每一個場所都是修學講辦行的平台，在此平台深耕發揚安東家風，成為人才傳承的凝聚點。

市府表示，宏宗聖堂道學院為了落實彌勒大同世界的終極理想，積極開創安東彌勒山宗教園區，園區不僅兼具文化、教育、慈善及傳道等社會教化功能，更是引領普羅大眾邁向有道人生的明燈。