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FBI性醜聞連環爆！6高官被控性侵女下屬，未獲處分！

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萬用性侵示意圖part3。(圖／達志示意圖)

粉悲哀！FBI長官性侵醜聞爆不完。(示意圖／達志示意圖)

國際中心／綜合報導

美國「福斯新聞網」報導，美國聯邦調查局(FBI)在近5年來，至少發生了6起涉及高級官員的不當性行為指控，當中包括本周有女性雇員提出的兩項新指控：她們表示自己遭到高級官員的性侵，其中一名助理局長因為被指控酒後在樓梯間猥褻一名女下屬，提早退休。另一名FBI高級官員被發現對8名雇員性騷擾後離職。另一名FBI高級幹員因為被爆性勒索一名年輕雇員、脅迫跟他發生性關係後退休。

「美聯社」的一項調查發現：過去5年來，至少有6起涉及FBI高級官員不當性行為的指控。當中發現：每一名被指控的FBI官員似乎都逃過紀律處分，其中幾人被悄悄調職或退休。即使調查證實他們犯下被指控的不當性行為，他們仍保住全部退休金及福利待遇。

除此之外，即使在紀律調查程序結束後，聯邦執法官員也可以使用匿名方式，允許他們在民間公司立足、甚至繼續參與政府執法。

一名前FBI分析師在一項新的聯邦訴訟中指出：「他們是在掩蓋真相。」 2017年，一名高級幹員在同事的告別派對上舔了該名分析師的臉、還摸了她。該分析師最終離開了FBI，並被診斷出罹患「創傷後壓力症」。

「美聯社」查閱了法庭記錄、檢察長辦公室的報告和對聯邦執法官員的採訪後，發現至少有6項針對高級官員的指控，包括一名助理局長和負責整個外地辦公室的特別幹員。這些指控包括不願接受的觸摸、性侵犯和脅迫。

美國「監察長辦公室」(Office of Inspector General)上一次對FBI內部的不當性行為進行廣泛調查時發現，從2009年到2012年總共發生343起「違法行為」，當中包括3起「未經同意拍攝裸體女性」事件。

幾個月前，第17名女性被害人加入一起聯邦訴訟，指控在維吉尼亞州匡蒂科鎮的FBI培訓學院發生系統性的性騷擾。這起集體訴訟案件涉及FBI的男性教官發表了「帶有性意味」的言論，指責女性需要「透過避孕來控制情緒」，還邀請女學員到家裡、並公開蔑視她們。

周三在一起新的訴訟案件中，聯邦調查局一名前雇員稱：2016年一名特別幹員在「監禁、折磨、騷擾、勒索、跟蹤和操縱」情況下對她進行了好幾次「非自願的性接觸」，包括在車上。

之後，對方仍然正常退休還開了一家律師事務所。她的律師J.謝佛(David J. Shaffer)在訴訟中聲稱，「聯邦調查局及其監察部門的政策和做法是：允許被指控性侵犯的高階管理人員在不被起訴的情況下悄悄退休，獲得完整福利。」

另一起指控涉及FBI「內部威脅辦公室」(Insider Threat Office)前副主任史坦頓(Roger C. Stanton)。監察長辦公室今年稍早時報告指出，史坦頓涉嫌一次下班喝酒後，在送女同事回家時非禮女方，抵達女方住處後在樓梯間雙手環抱對方腰部，並伸手摸女方臀部。

女同事匆匆逃走，但史坦頓事後仍打電話騷擾女方15次。然而，史坦頓對這名女子的說法提出異議，並告訴調查人員，他「當時沒打算做任何事」，只是因為樓梯「狹窄」才摟住她。

但史坦頓承認，他「對這一事件感到非常尷尬」。在調查確定他性騷擾該女子並且想發生不當關係後，史坦頓於2018年底退休。

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