連夜搜救近48小時！美F-16戰機墜毀1死　飛行員遺體尋獲

▲威斯康辛空軍國民兵的F-16戰機8日晚間在密西根州墜毀。（圖／翻攝自Facebook／115th Fighter Wing）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國威斯康辛空軍國民兵一架F-16戰機8日晚間墜毀，失事地點位在密西根州一處樹林茂密區，歷經將近2日的大規模搜索救援行動，失聯飛行員的遺體已尋獲。該名飛行員身分尚未公開，但已知隸屬於115戰鬥機聯隊，預計當局將在當地11日發布最新說明。

綜合USA TODAY等美媒報導，該名飛行員當時駕駛F-16戰隼戰鬥機（F-16 Fighting Falcon）升空，執行例性訓練任務，但最終卻在8日晚間8時左右傳出失事消息，墜毀於密西根州上半島北部的花園半島（Garden Peninsula）。

到了10日晚間，威斯康辛空軍國民兵115戰鬥機聯隊證實，飛行員遺體已被尋獲。依據聲明，「今天是哀悼日，115戰鬥機聯隊和威斯康辛空軍國民兵全體人員都和殉職飛行員的家屬站在一起，因失去一名傑出且愛國的飛行員感到悲痛萬分。」

據了解，115戰鬥機聯隊過去這一週進行夜間訓練，飛行員駕駛戰機起降，依照設計好的路線飛行，最晚在當地晚間10時之前結束任務，盡量減少噪音避免影響當地居民。

►快訊／美F-16戰機驚傳墜毀！飛行員生死未卜 當局徹夜搜救