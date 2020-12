時代雜誌公布2020年度風雲人物　拜登賀錦麗獲選

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/編譯

美國《時代》雜誌(TIME)公布2020年度風雲人物,由美國總統當選人拜登及其副手賀錦麗獲得。文中提到,2人在大選贏得8100萬張選票,比川普多上700萬張,給了美國一張「復原」(restoration)、「重生」(renewal)的門票。

《時代》雜誌記者阿爾特(Charlotte Alter)表示,擁有遠見的拜登定下基調,在美國總統大選中勝出,但也意識到自身「老白男」形象無法給予美國新的視角、世代變遷、多樣性等,所以他選擇亞裔出身的賀錦麗來當他的副手。

拜登此舉使得賀錦麗成為美國首位女性副總統及首位亞非裔副總統,打破美國政壇「玻璃天花板」。賀錦麗先前受訪時曾經表示,「我或許會成為第一人,但我不會是(達成此目標的)最後一人。」

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4