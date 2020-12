阿拉伯第4國！摩洛哥以色列關係正常化　川普：中東和平重大突破

▲ 以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

歷經美國政府從中斡旋,北非國家摩洛哥(Morocco)10日與以色列達成雙方關係正常化協議,成為過去4個月以來,第4個放下對以色列敵對關係的阿拉伯國家。對此,川普稍早已透過推特大力讚賞,直言「這是中東和平重大突破」。

綜合路透等外媒報導,川普10日與摩洛哥國王穆罕默德六世(King Mohammed VI)通電,敲定此一協議,讓摩洛哥加入阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹的行列,同意建立全面外交關係,恢復官方接觸。分析指出,美國此舉形同在中東地區推展反伊朗聯合陣線,削弱德黑蘭政府的影響力。

川普形容,以色列與摩洛哥達成協議的舉動,「是中東和平重大突破」。以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)稍早也透過聲明表示讚賞。

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!