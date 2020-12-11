阿拉伯第4國！摩洛哥以色列關係正常化　川普：中東和平重大突破

▲ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

歷經美國政府從中斡旋，北非國家摩洛哥（Morocco）10日與以色列達成雙方關係正常化協議，成為過去4個月以來，第4個放下對以色列敵對關係的阿拉伯國家。對此，川普稍早已透過推特大力讚賞，直言「這是中東和平重大突破」。

綜合路透等外媒報導，川普10日與摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）通電，敲定此一協議，讓摩洛哥加入阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹的行列，同意建立全面外交關係，恢復官方接觸。分析指出，美國此舉形同在中東地區推展反伊朗聯合陣線，削弱德黑蘭政府的影響力。

川普形容，以色列與摩洛哥達成協議的舉動，「是中東和平重大突破」。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早也透過聲明表示讚賞。

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

不過，作為協議談判一部分，川普同意承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）的主權。

西撒哈拉位在非洲大西洋沿岸，主權歸屬爭議仍存在，目前由摩洛哥控制該區約80%領土。在過去數十年期間，摩洛哥與波利薩里歐陣線（Polisario Front）在西撒哈拉地區發生領土爭端，而該陣線獲得阿爾及利亞支持，旨在當地建立獨立國家。

▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

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