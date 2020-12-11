　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／求婚好意外　努力只是為了獲得愛

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼求婚好意外。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

當全球掛起彩虹旗幟，希望同志一樣能享有人權和社會平等眼光，家庭仍是每位同志最大的罩門，原生家庭的父母是否能夠接受是最大的考驗，每位同志都是異性戀父母生下的，而現在的父母似乎也像中頭彩一般的必須去接受孩子可能成為同志的事實，並不改變愛與觀感，孩子和父母一樣一起面對這項功課，電影流暢好看，鼓勵同志出櫃的家庭勵志作品，不能選擇的血脈關係猶如不能自己決定的性向問題，唯有愛能衝破一切難關。

電影中飾演好友提出了一個重大的警訊，身為同志卻不能坦白而隱藏自身非常辛苦，但是『出櫃』更必須做好心理準備，你的世界不一定能從黑白變彩色，很可能是面對另一種灰白，不被家庭接受而長期冷暴力對待，或者父母因為過度關心會遍訪名醫帶去奇怪治療，許許多多可能性的新生事務會產生，而出櫃並沒有教科書教育，如何出櫃何時出櫃，不像健康教育課程中的生理教育指導，同志依然必須賭上運氣，而父母也沒有如果你的小孩是同志的注意事項，整體感是一部流暢易讀的作品，拋出了一個被忽略議題「出櫃」。

電影是好看的，至少聖誕節有喜劇收場的聖光普照，而美國電影在川普雷厲風行至今，挑起的社會種族問題，可望在傳播文化業者的努力下，看到一點種族融合的教育，直到目前幾部電影，都是黑人白人的夫妻檔，即使看得不大習慣但也理解製片方的用心，文化融合和平生活何其困難，忍耐是人性中自我淬鍊的導師，轉化成愛則是人性中最大的神性。


片　　名：求婚好意外
英文片名：Happiest Season
類　　型：喜劇
上映日期：2020-12-11
片　　長：101分鐘
導　　演：可莉杜瓦(Clea DuVall)
演　　員：克莉絲汀史都華(Kristen Stewart) 、 愛莉森布里(Alison Brie) 、 丹尼賴維(Dani Levy) 、 奧布瑞普拉薩(Aubrey Plaza) 、 麥坎西黛維斯(Mackenzie Davis) 、 瑪麗史汀柏格(Mary Steenburgen) 、 可莉杜瓦(Clea DuVall) 、 維特賈勃(Victor Garber) 、 安娜蓋斯泰(Ana Gasteyer)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：索尼

劇情大綱

艾比(克莉絲汀史都華 飾演)原本打算趁聖誕假期在家族聚餐上向女友哈珀(麥坎西戴維斯 飾演)求婚，沒想到哈珀壓根還沒跟保守的家人出櫃。關係曝光讓原本歡樂的假期陷入一團混亂，這對戀人該如何面對自己和親友勇敢說愛？同時又不毀掉完美的聖誕假期？

▲▼求婚好意外。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲克莉絲汀史都華出櫃，詮釋這腳色剛好。

▲▼求婚好意外。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲電影是好看的，但克莉絲汀史都華飾演教授毫無學術氣質。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
宥勝定居地曝光！　為小孩教育結束8個月露營車流浪
青青被抓包重開IG「改名繼續跳」　7秒狂晃片瘋傳！1特徵露餡
「罹癌外婆」淚找失蹤12年母女　掛紙板崩潰求見：趕快回來我身
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／求婚好意外　努力只是為了獲得愛

瘋電影／幻愛　情愛妄想是執著還是自作多情

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

隋棠評論「單親媽判死」挨轟　心情平靜：酸民的話也可以有建設性

瘋電影／求婚好意外　努力只是為了獲得愛

瘋電影／幻愛　情愛妄想是執著還是自作多情

馬自達Skyactiv-X引擎獲升級　日媒：這「人馬一体」更會跑

台股漲逾90點！台積電、聯電守穩

美妝雙12優惠來了！Kiehl's推「6折定期購」、Melvita花水買一送二

戴琦獲拜登提名出任美國貿易代表　萊斯掌白宮內政委員會

連勝文不滿遭假新聞抹紅　「中天關台當天」向NCC檢舉三立節目

6.7強震來得是時候！專家曝原因　「近3年能量釋放」不及昨日狂搖

6.7強震搖醒台中妹921恐怖記憶　「當年經過東勢都是屍臭」

俄羅斯滑冰「美少女戰士」感染新冠肺炎　肺部嚴重受損住院

法週刊「誰將主宰世界」 　蔡總統與四大領導人並列

厄文「一封信」拒絕接受媒體採訪　慘遭聯盟開罰70萬

爸躲棉被神隱！拉拉咬球找遍全家 兩度錯過機會...網笑：假裝找不到

名家熱門新聞

出櫃沒那麼簡單

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

夢到貓咪代表什麼意思呢？

星光奈奈：三招讓女人主動要你

落健生髮水的效果及風險

超市火鍋肉片變出5道美味料理

不要讓報Paper成為沈重的負擔

變男變女變變變　怪奇樂團女王蜂

「最帥空少」微博吸30萬人關注　

暗黑版泫雅？韓星的AV女優相似顏

更多熱門

相關新聞

郭書瑤首吐分手一年狀態

郭書瑤首吐分手一年狀態

郭書瑤（瑤瑤）在《未來媽媽》中飾演不孕症諮詢師，對婚姻存在著恐懼，生小孩的問題更困擾著她，私下聽了許多個案故事，也影響了她的想法，「小朋友要不要來，是他們決定的，不是我們。」劇中她為情借酒澆愁，私下她卻是個愛哭包，什麼都不會做只會哭，更提及去年和以綸分手時，曾把自己關在家3天，暴瘦4公斤。

情愛妄想是執著還是自作多情

情愛妄想是執著還是自作多情

霸凌者就由瘋狂殺手來教化

霸凌者就由瘋狂殺手來教化

禾浩辰吵架「3句台詞」女網友怒

禾浩辰吵架「3句台詞」女網友怒

小麋鹿出生五分鐘內必須站起來

小麋鹿出生五分鐘內必須站起來

關鍵字：

瘋電影求婚好意外賴賴郭書瑤恬妞張庭瑚

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

4天前才說有大變動！　強震後唐綺陽再發文

籍斯瀚「人妻女友」懷孕　探視丟一句話動搖他

《全明星運動會》再傳傷兵！　胡宇威練球著地重摔右腳踝嚴重骨折

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面