瘋電影／求婚好意外　努力只是為了獲得愛

文／賴賴

瘋言瘋語：

當全球掛起彩虹旗幟，希望同志一樣能享有人權和社會平等眼光，家庭仍是每位同志最大的罩門，原生家庭的父母是否能夠接受是最大的考驗，每位同志都是異性戀父母生下的，而現在的父母似乎也像中頭彩一般的必須去接受孩子可能成為同志的事實，並不改變愛與觀感，孩子和父母一樣一起面對這項功課，電影流暢好看，鼓勵同志出櫃的家庭勵志作品，不能選擇的血脈關係猶如不能自己決定的性向問題，唯有愛能衝破一切難關。

電影中飾演好友提出了一個重大的警訊，身為同志卻不能坦白而隱藏自身非常辛苦，但是『出櫃』更必須做好心理準備，你的世界不一定能從黑白變彩色，很可能是面對另一種灰白，不被家庭接受而長期冷暴力對待，或者父母因為過度關心會遍訪名醫帶去奇怪治療，許許多多可能性的新生事務會產生，而出櫃並沒有教科書教育，如何出櫃何時出櫃，不像健康教育課程中的生理教育指導，同志依然必須賭上運氣，而父母也沒有如果你的小孩是同志的注意事項，整體感是一部流暢易讀的作品，拋出了一個被忽略議題「出櫃」。

電影是好看的，至少聖誕節有喜劇收場的聖光普照，而美國電影在川普雷厲風行至今，挑起的社會種族問題，可望在傳播文化業者的努力下，看到一點種族融合的教育，直到目前幾部電影，都是黑人白人的夫妻檔，即使看得不大習慣但也理解製片方的用心，文化融合和平生活何其困難，忍耐是人性中自我淬鍊的導師，轉化成愛則是人性中最大的神性。



片 名：求婚好意外

英文片名：Happiest Season

類 型：喜劇

上映日期：2020-12-11

片 長：101分鐘

導 演：可莉杜瓦(Clea DuVall)

演 員：克莉絲汀史都華(Kristen Stewart) 、 愛莉森布里(Alison Brie) 、 丹尼賴維(Dani Levy) 、 奧布瑞普拉薩(Aubrey Plaza) 、 麥坎西黛維斯(Mackenzie Davis) 、 瑪麗史汀柏格(Mary Steenburgen) 、 可莉杜瓦(Clea DuVall) 、 維特賈勃(Victor Garber) 、 安娜蓋斯泰(Ana Gasteyer)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼

劇情大綱

艾比(克莉絲汀史都華 飾演)原本打算趁聖誕假期在家族聚餐上向女友哈珀(麥坎西戴維斯 飾演)求婚，沒想到哈珀壓根還沒跟保守的家人出櫃。關係曝光讓原本歡樂的假期陷入一團混亂，這對戀人該如何面對自己和親友勇敢說愛？同時又不毀掉完美的聖誕假期？

▲克莉絲汀史都華出櫃，詮釋這腳色剛好。

▲電影是好看的，但克莉絲汀史都華飾演教授毫無學術氣質。

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