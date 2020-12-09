瘋電影／換人殺砍砍　霸凌者就由瘋狂殺手來教化

文／賴賴

瘋言瘋語：

校園類型驚悚片一直都有固定族群觀賞，鐵票房的傾向使得曾有一陣子驚聲尖叫系列霸佔了我們的學生時代，而這部換人殺砍砍有著類似類型的熟悉感，編劇竊巧思的做了聰明的安排，於是在觀賞過程中，不但娛樂效果十足，且又有教育內涵，霸凌是校園最困難解決的師生問題，就是會有身體留著毫無良知血液的老師或學生，習慣性帶動霸凌，這部電影給了解套的辦法，非常喜歡劇本安排，於是觀賞過程不會挑剔，只希望真正壞人繩之以法。

雖說生命都是可貴的，但是那些以霸凌欺負弱小的惡劣分子，在被殺人魔就地正法時，自己卻也露出不應該如此但卻痛快發洩的爽快感，糾結矛盾的情緒，壞人死掉似乎理所當然，但其實並非如此，電影教育我們許多我們的世界可能看不到的角落，鬼滅就告訴我們壞人其實也有他的苦衷等等，總之，無法面面俱到，劇本也無暇照顧到壞人，所以是喜劇片，至少好人保住了。

電影不錯看，有發洩療效。所以壞學生不要習慣性的欺負人，惡有惡報早晚會到。

片 名：換人殺砍砍

英文片名：Freaky

類 型：懸疑/驚悚、喜劇

上映日期：2020-11-13

片 長：01時42分

導 演：克里斯多福藍登(Christopher Landon)

演 員：文斯范恩(Vince Vaughn) 、 凱瑟琳紐頓(Kathryn Newton)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業

劇情大綱

《換人殺砍砍》是一部翻轉砍殺恐怖片類型，讓一名青少女和一個冷血無情的連環殺手互換身體。

正值17歲的米莉凱斯勒（《圍雞總動員》、HBO《美麗心計》凱瑟琳紐頓 飾）努力想要熬過充滿明爭暗鬥、勾心鬥角，比紅比美比受歡迎的美國高中時，她竟然成為一個惡名昭彰的恐怖殺手屠夫（文斯范恩 飾）的最新目標，這下子她根本就不必擔心準備考大學的事情了。



當屠夫使用的一把古代神秘匕首，讓她和米莉隔天醒來後，赫然發現他們互換身體了。米莉也發現她只有24小時的時候能夠把身體換回來，不然她就會永遠困在一個中年瘋狂殺手的身體裡面。唯一的問題是，她現在看起來明明就是那個遭到全面通緝的兇惡瘋狂殺手，同時真的的殺手屠夫卻看起來像個美少女，正準備在高中的返校日舞會上大開殺戒。



米莉靠著好朋友的幫助－正義魔人奈拉（《魔鬼剋星未來世》賽麗絲歐康納 飾）、帥到爆炸的喬許約（《金翅雀》米夏歐斯洛維奇 飾）以及她暗戀的對象布克（《勇士之門》烏瑞亞謝爾頓 飾）－必須和時間賽跑，及時逆轉這個詛咒，但是屠夫卻發現變身成一個美少女是他在返校日舞會上大開殺戒的最佳掩飾。

這部電影的演員陣容還包括亞倫盧克（HBO影集《繼承之戰》）、凱蒂芬納蘭（電視影集《致命女人》）以及黛娜杜洛里（喜劇影集《失戀排行榜》）。



專門以另類角度拍攝恐怖片的編導克里斯多福藍登（《忌日快樂》、《鬼入鏡》系列電影），這次則打造出一部充滿黑色幽默的恐怖喜劇片，片中有一個殺人魔、一個高中畢業生，和關於高中的殘酷現實。

▲受氣包還好有兩個閨蜜好友相挺。

▲瘋狂殺人魔突然出現要殺害受氣包。

▲殺人魔和受氣包互換靈魂，還好好友可以分辨。

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