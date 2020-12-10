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瘋電影／幻愛　情愛妄想是執著還是自作多情

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文／賴賴

▲▼幻愛。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

文青電影，雖然是小品文學感，卻具有獨特特色風格，搭配劇本劇情節奏，電影不但不悶且饒富情懷內涵，思覺失調症有輕有重，幻聽幻視以至於自由自語誤判局勢，情愛妄想是堅定不移還是自作多情，通常處於深度付出愛情時，這種錯覺或是不夠理性似乎是熱戀中男女，最容易陷入的情緒泥沼，分手無法抽離而自殘， 有過深刻戀愛經驗者，必能理解導演所有傳遞的愛情妄想症的訊息，電影劇本確實頗具巧思。

導演以柔焦失焦泛黃，不同情境用不同視覺來傳遞訊息，不過感覺香港對於醫師的嚴格管理似乎比台灣強硬許多，無法把持自我的醫師轉移情緒的愛上病人，和病人原本便依戀唯一可以救治自己的醫師，兩造一發不可收拾，若是愛戀仍然不妥，更何況前陣子新北亞東離職精神狼醫陳姓醫師，讓患者罹患性病，目前如何處罰未明，看過這部電影，實在無法原諒這般醫德仍受保護。

岔題了，總之，電影流暢好看，小成本電影，這樣的作品很厲害。


片　　名：幻愛
英文片名：Beyond the dream
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2020-10-15
片　　長：01時59分
導演：周冠威(CHOW Kwun Wai)
演員：蔡思韵 、 劉俊謙 、 鮑起靜(Nina Paw) 、 潘燦良
國　　家：香港
語　　言：粵語
發行公司：光年映畫

劇情大綱

個性善良憨厚的小學老師阿樂（劉俊謙 飾），是一名精神分裂症復原者，渴望愛情但從來不敢與人有更進一步的關係，某日在街頭偶遇了清新脫俗的欣欣（蔡思韵 飾），對她一見鍾情卻掙扎是否該託出自身病史。但阿樂又再次復發後，此時發現她的真正身分，竟然是位工於心計的心理系研究生，在幻覺與真實世界，兩人陷入了一場如幻似真的懸疑禁戀中。

▲▼幻愛。（圖／YAHOO）

▲以昏黃視覺來強調進入愛情後的模糊不清。

▲▼幻愛。（圖／YAHOO）

▲沒有人的心理是百分百正常的，誰沒有一點見不得人的祕密。

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