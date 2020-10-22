企業擴大婚假福利至「同性伴侶」！台灣同志遊行提6點「下階段」

▲「台灣同志遊行」即將邁入第18年，10/31舉行。（圖／Pixabay）

記者林育綾／台北報導

「台灣同志遊行」即將邁入第18年，今年主辦單位台灣彩虹公民行動協會以「成人之美」為主題，期待創造更友善、共融的社會，表示同婚合法通過後還有「下一階段」，包括同志與家庭溝通、政治角力下的性別議題、跨國婚姻、收領養制度、愛滋除罪、18歲公民權之權利與義務不對等議題，都還有待修法來解決。

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▲今年同志大遊行以以「成人之美」為主題。（資料圖／記者李毓康攝）

今年第18屆台灣同志遊行總召小鯨指出，台灣社會充斥許多隱性歧視，需要被破除。所謂的隱形歧視，是人們無意識的對於某些族群帶有偏見，而隱性歧視最大的問題在於，人們根本無法意識到自己的行為、言語是帶有歧視的。如「年齡上的歧視」，當我們和老年人對話時，傾向於大聲、緩慢說話，因為我們已先預設老年人身體衰老，將會影響到聽覺及理解能力。

台北市長柯文哲曾在去年發言「自由的基礎是容忍」引發爭議，如今小鯨也強調，多元共融（D&I）並不是如何去「包容」、「容忍」其他人，而是在生活環境中，創造每個人都能自在融入的環境，也就是「共融」。

作為全球醫藥保健公司的GSK葛蘭素史克藥廠也展現企業對於「多元」與「共融」一貫的承諾與願景，與台灣社會一同驕傲地朝平等、友善的目標邁進。今年GSK不僅二度榮獲「英國 Stonewall 2020全球最佳 LGBTQ+ 雇主」的肯定，在台灣也獲頒英國商會 2019 年「企業多元文化獎」。在致力於讓病患擁有更好的健康生活品質之餘，也堅信 「Be You」的價值，期許世界能支持每一個人活出多彩自我。



長期關注各種多元及包容性議題的聯合利華則指出，推動「多元共融」是公司的永續目標之一。早在台灣同性專法實施前，聯合利華已率先將相關的婚假、陪產假等福利擴大至同性伴侶及收養家庭。該公司今年也將以Be ProUd為主題，以實際行動體現企業準則中的尊重、尊嚴及平等待人的價值。





▲有企業將將相關的婚假、陪產假等福利，擴大至同性伴侶及收養家庭。（資料圖／記者李毓康攝）

根據瑞士信貸銀行於2016年發布環境、社會、政治治理的研究結果顯示，270間有著公開出櫃的同志領導階層的公司、近期被調查選為同志企業領頭羊的公司，或是身為地區同志企業網絡成員的公司，其綜合表現高過MSCI指數三個百分點。多元共融（Diversity& Inclusion, D&I）不僅是企業社會責任的顯學，更已然成為許多國際企業的價值觀，當企業表達出同志友善，也可能將其轉化成讓人才有興趣投履歷的品牌。



致力研發對抗傳染疾病的台灣吉立亞醫藥總經理彭國書表示，民眾在面對傳染病時，會因為不認識而污名化疾病。該公司除成立「吉立亞亞太彩虹基金」，協助社會以正確觀念面對愛滋病外，今年也將推出「異同解碼，讓愛真實」系列活動，期待民眾透過互動增進理解、打破歧見。

台灣彩虹公民行動協會指出，同志運動因去年同婚立法而進入下一個階段，在同婚合法後，包括同志與家庭溝通、政治角力下的性別議題、跨國婚姻、收領養制度、愛滋除罪化、18歲公民權之權利與義務不對等議題，均有待修法來解決。

磊山保經諾億團隊的執行長賴柏翰也以自身經驗表示，台灣傳統社會的文化比較避談家務事，在兄弟姊妹也各自成家的情況下，一旦父母發生需要照護的時候，同志族群就容易成為主要的照顧者，因此應提前檢視並做好完善準備。



台虎精釀則自2017年開始，以「愛無標籤love has no label」為標語、「圖片無法顯示」的留白酒標，並致力創造性別友善工作環境，也將依慣例在10月推出新款罐裝啤酒。除了傳遞愛沒有性別之外，該酒款的部份收益將捐款給公益組織，希望社會能夠更關注LGBTQ的議題，並落實同志公益活動。



而身為全球拉拉最受歡迎的交友App「LesPark」也將透過網路直播、視頻動態等形式，呈現6色足跡，針對受到新冠疫情無法到達遊行現場的拉拉們，也可觀看LesPark的全程直播。另外亞洲知名設計商品購物網站Pinko，每年也都固定支持參與同志遊行，今年更帶來19個在地彩虹友善品牌，讓活動除了遊行外，也同時有美好的設計品可以瀏覽。



其他性別友善的協辦團體，包括「十八歲公民權推動聯盟」長期致力於對於權益的爭取、「愛滋遊行陣線」希望傳遞給讓社會瞭解當前愛滋治療的新知、「台灣同志諮詢熱線協會」也將於10月30日於西門町舉辦「跨性別遊行」，10月31日遊行當天「台灣同志家庭權益促進會」舉辦第2屆的彩虹寶寶迷你遊行。台灣彩虹公民行動協會邀請民眾參與第 18 屆台灣同志遊行，一同走上街頭，共同創造沒有歧視的社會。

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