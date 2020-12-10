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德媒批陸「戰狼外交」卻寫錯簡體字　華春瑩：「低級錯誤」不奇怪

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▲▼德媒批陸「戰狼外交」　「权」字卻寫錯…被華春瑩嘲笑。（圖／翻攝環球時報）

▲《每日鏡報》刊文批評「戰狼外交」，但漢字卻出現錯誤。（圖／翻攝環球時報）

記者蔡紹堅／綜合報導

德國媒體《每日鏡報》8日刊文批評大陸「戰狼外交」，並配上一個簡體的「权（權）」字，但字體卻多了一點，變成「杈」字。德媒的錯字很快被大陸官方注意到，大陸官媒《環球時報》發文嘲笑此為「不懂中文的尷尬」，大陸外交部發言人華春瑩更評論這是「低級錯誤」。

《環球時報》提到，該篇文章的作者是《每日鏡報》記者克勞迪婭·馮·薩爾森，曾駐俄羅斯與東歐，簡歷上並沒有中國經歷，報導了無新意，指責中國實行「戰狼外交」，中國外交部舉止「具有侵略性」。

《環球時報》指出，文章中最吸引眼球的是佔據半個版面的紅色「杈」字，旁邊解釋說，這個字是「強大的標誌」，是表示「權力」的中國漢字。

《環球時報》也訪問了德國柏林的中國學者羅里揚，他表示，「為什麼一位寫『中國報導』的記者不懂一點中文？為什麼報紙沒有中國專家？這也是德國媒體常常歪曲報導中國的主要原因。」

大陸外交部發言人華春瑩也注意到此事，她在10日下午的例行記者會上表示，其實有這種「低級的錯誤」也不奇怪，因為的確現在就有一些人明明對中國一無所知，卻煞有介事地對中國進行無中生有的指責。

華春瑩還說，從根本上講，關於「戰狼外交」的非議實際上是「中國威脅論」的又一個翻版，是一些人給中國量身定做的一個話語陷阱，本質就是這些人做慣了教師爺，習慣了頤指氣使，不習慣有人反駁，「他們的目的就是要讓中國打不還手、罵不還口，通過給中國扣上這頂帽子，威脅和訛詐中方，讓中方放棄說出事實真相的權利。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

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