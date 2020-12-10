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羅技年度主題慶典「LogiVAL羅技嘉年華」三創登場　超殺優惠、最狂體驗邀粉絲同樂

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▲▼羅技,LogiVAL羅技嘉年華,三創。（圖／羅技電子提供）

▲羅技將在12/10～16於Syntrend 台北三創生活園區一樓舉辦年度主題慶典「LogiVAL羅技嘉年華」。

圖、文／羅技電子提供

電腦周邊設計領導品牌羅技電子，為了感謝粉絲朋友們的一路支持，特別在12/10-12/16，於Syntrend 台北三創生活園區一樓舉辦年度主題慶典「LogiVAL 羅技嘉年華」，期間除了推出多項明星商品的全台最殺優惠和產品體驗，現場還邀請到影視全方位女神張景嵐、斜槓人氣音樂家江老師、知名遊戲實況主Stanley史丹利，以及電競女帝凱琪K7，出席嘉年華活動與粉絲們同樂，12月最歡樂的盛會，就在「LogiVAL羅技嘉年華」！

這次，羅技推出多項明星陣容的超殺優惠！在商務系列中，最受女性喜愛的多功能藍牙鍵盤K380特價NT$790元、高階商務MX Keys 智能鍵盤特價NT$3,490元，加碼再送MX 手托。若在活動期間現場購買新品MX Anywhere 3，還可獲得獨家星巴克飲料兌換券乙張註1；而電競系列則有最新PRO X SUPERLIGHT 輕量化無線電競滑鼠，將在現場獨家首賣，更有G903專業級無線電競滑鼠特價NT$3,390元、G502 LIGHTSPEED 無線電競滑鼠特價NT$2,990元！展期間於每日下午五點推出限時搶購，凡購買K580超薄跨平台藍牙鍵盤及G304 LightSpeed無線遊戲滑鼠（黑／白），除了可享驚喜優惠價，獨家再加碼雞排兌換券（每日限量各50組）！

註1：贈品數量有限、送完為止。

▲▼羅技,LogiVAL羅技嘉年華,三創。（圖／羅技電子提供）

▲▼羅技,LogiVAL羅技嘉年華,三創。（圖／羅技電子提供）

▲▼羅技,LogiVAL羅技嘉年華,三創。（圖／羅技電子提供）

▲▼羅技,LogiVAL羅技嘉年華,三創。（圖／羅技電子提供）

▲▼羅技,LogiVAL羅技嘉年華,三創。（圖／羅技電子提供）

Logitech G PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠　職業玩家的極致之選

專為電競選手、資深玩家所設計的SUPERLIGHT，以更輕量化的產品設計為目標，打造出目前在Logitech G系列產品中，最羽量級的無線電競滑鼠。PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠搭載最新的HERO 25K傳感器及大面積耐磨鼠腳，讓滑動的體驗更加迅速流暢，同時完整保有LIGHTSPEED、無線充電等功能，就要讓玩家在戰場上對抗、殺敵，戰無不勝！

▲▼羅技,LogiVAL羅技嘉年華,三創。（圖／羅技電子提供）

▲Logitech G 12月10日推出PRO X SUPERKIGHT輕量化無線電競滑鼠。

沒有最輕、只有更輕！SUPERLIGHT超越你對滑鼠的想像

以前代G PRO Wireless（GPW）為基礎，進行調整與升級的PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠，擁有三大特色：整體重量減少25%極致輕盈只有63g、PTFE大面積耐磨鼠腳與HERO 25K傳感器聯手造就順暢操作、環境友善減碳認證材質成就電競永續大未來，更符合專業選手們最刁鑽、極致的需求。NAVI電競戰隊明星選手S1MPLE亦表示：「在射擊遊戲中快、狠、準地瞄準並擊殺敵人就是一切，Logitech G PRO X SUPERLIGHT的所有功能與特色，在在切合專業選手的競技需求，也得以讓選手在比賽中的表現一直保持著巔峰狀態。」

▲▼羅技,LogiVAL羅技嘉年華,三創。（圖／羅技電子提供）

▲G PRO X SUPERLIGHT輕量化無線電競滑鼠能符合選手最刁鑽、極致的需求。

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