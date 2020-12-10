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偶像劇裝潢不是夢！設計師解密「精品家電挑選秘訣」　外型、功能通通要兼顧

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▲▼ LG設計稿 。（圖／設計師吳宗憲提供）

▲設計師以LG signature家電裝潢設計圖。（圖／新銳設計師 吳宗憲提供）

消費中心／綜合報導

你對於家的想像是什麼呢？每次在偶像劇中看到各種風格的裝潢，總是會燃起「如果我家也能這樣，那該有多好的念頭」，但有時候自己動手設計，沒有注意到小細節就會破壞整體風格，又或著是電視、冰箱這些大型家具無法隨意更換，又總是沒辦法跟原先裝潢融為一體，這次就設計師親自解密「居家家電挑選守則」，讓你輕鬆打造高質感風格。

曾獲台北市室內設計商業同業公會 50周年卓越成就獎、英國倫敦國際創意設計獎LICC 建築獎等獎項的新銳設計師吳宗憲表示，現代人工作較緊張、步調較快，大多數人在裝潢的選擇上都會以「簡約」、「好整理」做為出發，在顏色風格上大致分成兩塊，都會年輕人較喜歡淡色系、事業有成、有消費能力的能會選擇存在感強烈一點的顏色，但整體來說，如果要將家電融入這樣風格的裝潢，會選擇外型、線條越乾淨、簡單的家電來妝點。

▲▼ LG高端家電 。（圖／品牌提供）

他接著說，現在在幫客戶挑選家電時，從顏色、線路配置、擺設都是一大影響因素，尤其是大型家電放置後往往難以搬動，一定要在設計階段就開始確認，才能讓顏色、材質跟裝潢風格達到一致。家電材質、質感越好，或是使用鍍鈦材質的家電，都較能輕鬆打造高質感。在眾多品牌中，LG的頂級家電「SIGNATURE 以藝術為名」系列就是自己常選擇的家電，整體都以黑、白、銀三色作為主調，搭配極簡出色的直線條外觀，再與創新科技作為融合，不管在視覺、使用舒適度上，都能將原先的生活質感再昇華，打造出像是在偶像劇、豪宅家中才擁有的獨特品味。

而LG SIGNATURE 以藝術為名」從客廳電視、廚房冰箱到陽台的洗衣機都一應具全，吳宗憲說，LG SIGNATURE InstaView™敲敲看門中門冰箱髮絲紋表面，在維持、清潔上都十分輕鬆，在廚具方面如果使用不鏽鋼廚具、高級木地板，加上敲敲看門中門冰箱「無須開門就能看到食材」的特性，瞬間將整體Tone調提高。

LG SIGNATURE WiFi TWINWash™雙能洗 蒸洗脫烘 洗衣機（滾筒）採用上置滾筒洗衣，下搭直立洗衣的設計，許多現代家居都會選擇將洗衣機內嵌至廚房，在設計上也符合人體工學，能夠將襪子內褲、衣服分開洗的上下設計讓健康更被把關，此外透過Wifi遠端遙控，不在家也能一鍵洗衣，減少等待的時間，能更輕鬆、愜意的享受科技生活帶來的便利。

▼LG SIGNATURE InstaView™ 敲敲看門中門冰箱 。

▲▼ lg家電。

▼LG SIGNATURE WiFi TWINWash™雙能洗 蒸洗脫烘 洗衣機(滾筒)。

▲▼ lg家電。

最後在電視的選擇上，往往都是決定客廳品味的一大關鍵，LG SIGNATURE OLED 8K AI 語音物聯網電視以極具藝術感的線條外型、搭載OLED 自體發光技術，讓在客廳欣賞影像變成極致享受，不僅因為外型極度輕薄，完全不會破壞居家裝潢，再加上OLED 8K的技術讓細節「栩栩如生」，再搭配AI語音物聯網控制功能，用說的就能自動操控，不需要使用遙控按來按去，讓你在家中客廳就像蒞臨電影院一樣放鬆，體驗極致畫質帶來的所有精彩。

吳宗憲最後也說，好的居家環境一定要搭配好的家電，才能達到雙重加分的效果，建議如果在開始裝潢的初期就能將家電的選項開始與設計師討論，讓位置、高度、管線等問題通通被解決、家具一次到位，就能讓整體風格更加精緻。除了外型上，許多科技家電也有非常人性化的設計，不只是視覺上美觀，使用上也能讓生活更舒適，只要細心挑選，打造出如同偶像劇裝潢居家完全不是夢想。

▼LG SIGNATURE OLED 8K AI 語音物聯網電視 。

▲▼ lg家電。

▲▼ LG設計稿 。（圖／設計師吳宗憲提供）

▲設計師以LG SIGNATURE家電裝潢設計圖。（圖／新銳設計師 吳宗憲提供）

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