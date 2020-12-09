LEGEE掃拖機器人「玩人聲」　化身家中成員報告清掃指令

▲HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE 7主打客製化語音錄製功能。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

正當我們覺得掃拖機器人大多都相同的時候，HOBOT玻妞最新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7，給了我們一個新的答案，其內建專屬訂製語音功能，能重新錄製執行功能時的語音提示，你可以把開機語音，叫家中小孩重新詮釋一遍，每當開機時便會是自家小孩的可愛呢喃，當然若你能懂毛小孩的語言，錄牠的語音也可以。

2020年因新冠肺炎疫情肆虐，許多人愈來愈懂家中清潔的重要性，幾乎家電用品都有不錯的賣量，相較於我們相當熟悉的用品，如掃地機器人，客製化或許能讓整個掃除過程更加有趣，新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7主打搭載智慧導航技術，使用者可透過LEGEE App語音控制功能，用說的就能操作機器清潔，即起上市售價17,500元。

▲LEGEE 7可透過語音控制。

此外，該產品也搭載「創意語音」功能，透過設定就能讓LEGEE 7播放專屬訂製的語音內容，下載專屬APP後，透過程式就能進行「創意語音」的錄音設定，包括開機介紹、開始清掃、清掃完成、暫停、充電、找尋位置、充電中，甚至是受困要「求救」，都能錄製特殊語音，換成比較幽默的詮釋，似乎還挺有趣的。

▲提供多種模式，針對使用者需求進行微調。

LEGEE 7產品主打吸塵、乾擦、噴水、溼拖四效合一清潔，除吸塵之外，另搭載4顆噴嘴均勻噴灑地面，最後再以「濕拖」擦去頑垢，號稱拖地不留水痕，另使用者可依分區需求，指定不同清潔模式，包括標準模式、除漬模式、拋光模式、乾擦模式、強力模式、節能模式、寵物模式，如寵物模式就主打吸力增強，在靠近寵物毛髮時瞬間吸入，同時搭配出水掃拖地面灰塵，也可選擇自訂模式，配置噴水濕度、吸力強度、擦拭頻率及移動速度等參數。

▲奇美家電近期推出優惠活動，買指定機型送廚房家電。（圖／奇美提供）

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