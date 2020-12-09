　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LEGEE掃拖機器人「玩人聲」　化身家中成員報告清掃指令

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE 7。（圖／品牌提供）

▲HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE 7主打客製化語音錄製功能。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

正當我們覺得掃拖機器人大多都相同的時候，HOBOT玻妞最新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7，給了我們一個新的答案，其內建專屬訂製語音功能，能重新錄製執行功能時的語音提示，你可以把開機語音，叫家中小孩重新詮釋一遍，每當開機時便會是自家小孩的可愛呢喃，當然若你能懂毛小孩的語言，錄牠的語音也可以。

▲HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE 7。（圖／品牌提供）

2020年因新冠肺炎疫情肆虐，許多人愈來愈懂家中清潔的重要性，幾乎家電用品都有不錯的賣量，相較於我們相當熟悉的用品，如掃地機器人，客製化或許能讓整個掃除過程更加有趣，新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7主打搭載智慧導航技術，使用者可透過LEGEE App語音控制功能，用說的就能操作機器清潔，即起上市售價17,500元。

▲HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE 7。（圖／品牌提供）

▲LEGEE 7可透過語音控制。

此外，該產品也搭載「創意語音」功能，透過設定就能讓LEGEE 7播放專屬訂製的語音內容，下載專屬APP後，透過程式就能進行「創意語音」的錄音設定，包括開機介紹、開始清掃、清掃完成、暫停、充電、找尋位置、充電中，甚至是受困要「求救」，都能錄製特殊語音，換成比較幽默的詮釋，似乎還挺有趣的。

▲HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE 7。（圖／品牌提供）

▲提供多種模式，針對使用者需求進行微調。

LEGEE 7產品主打吸塵、乾擦、噴水、溼拖四效合一清潔，除吸塵之外，另搭載4顆噴嘴均勻噴灑地面，最後再以「濕拖」擦去頑垢，號稱拖地不留水痕，另使用者可依分區需求，指定不同清潔模式，包括標準模式、除漬模式、拋光模式、乾擦模式、強力模式、節能模式、寵物模式，如寵物模式就主打吸力增強，在靠近寵物毛髮時瞬間吸入，同時搭配出水掃拖地面灰塵，也可選擇自訂模式，配置噴水濕度、吸力強度、擦拭頻率及移動速度等參數。

▲HOBOT雷姬掃拖地機器人LEGEE 7。（圖／品牌提供）

▲奇美家電近期推出優惠活動，買指定機型送廚房家電。（圖／奇美提供）

另一台灣家電品牌奇美，即起至明年2／28止，推出買一送一優惠方案，購買CHIMEI奇美家電指定大4K液晶顯示器商品，上網登錄即可獲得人氣日系品牌TOSHIBA多功能微波爐，包括燒烤料理微波爐（34L、25L）、微電腦料理微波爐（25L、20L）、旋鈕式料理微波爐（20L）等。

ET快訊
小7、全聯雙12來了！連3天咖啡「買22杯送11杯」優惠一次
入冬最強冷空氣「狂降11°C」急凍變天！　大雨彈再炸一周
泫雅辣爆！　「內衣外穿」解放傲人上圍
桃園女PO文找80萬裝潢　敲開牆「只裝一半」！師傅傻眼
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LEGEE掃拖機器人「玩人聲」　化身家中成員報告清掃指令

「Pro」差別待遇！　傳OnePlus 9系列僅一款型號有IP68防護等級

Flash再見了！今天最後一次更新　Adobe：明年不提供下載

快訊／蘋果頭戴式降躁耳機 AirPods Max 來了！售價台幣18,490元

惠普首推「永不遺失」的筆電　網曝一重點！入手前三思

蘋果HomePod軟體更新　改善穩定性、總體性能

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

《驅魔麵館》趙炳圭一人打趴學校流氓　警察想包庇..富豪出面回擊超爽！

高雄運將疑在車內使用充電平板 碰一聲爆炸！他求救8分成焦屍亡

KID「我就是像余天」為自己辯論XD　女學生遇胡宇威心花開..緊盯眼球都不見

LEGEE掃拖機器人「玩人聲」　化身家中成員報告清掃指令

「Pro」差別待遇！　傳OnePlus 9系列僅一款型號有IP68防護等級

Flash再見了！今天最後一次更新　Adobe：明年不提供下載

快訊／蘋果頭戴式降躁耳機 AirPods Max 來了！售價台幣18,490元

惠普首推「永不遺失」的筆電　網曝一重點！入手前三思

蘋果HomePod軟體更新　改善穩定性、總體性能

從A→C罩杯！掌握月經前5天＋後7天　一年大2cup不是問題

周星馳御用！《逃學威龍》小龜近況曝光　為「罕病兒」狂軋15部戲

油品護照證書全都假！幽靈公司賣假油權　凱羿董座提告

女童遭軟禁12年！她隨口一句｢女人愛逛賣場｣ 　竟成破案關鍵

央行房市管制再說明　12月7日以前申貸不受影響

桃園青年局設計發展計畫　創造產學多元合作開發特色商品

快訊／基隆外木山5噸巨石崩落「斷裂兩半」　湖海路封閉搶修

大江「一星衣益」義賣　助「仁友」蓋新家千件商品公益價一折起

陽帆兒子認「女友月經好幾個月沒來」！　Julie嚇爆：要做阿嬤了

500名浪直播主齊聚「璀璨之夜」　今年斗內主力竟不是乾爹

3C家電熱門新聞

AirPods Max 來了！售價台幣1萬5千元

Flash再見了！今天最後一次更新　Adobe：明年不提供下載

惠普首推「永不遺失」的筆電　網曝一重點！入手前三思

直擊 iPhone 12 全系列 9 色實機！　果粉直呼這款最有質感

《進擊的巨人》台灣迎來最終季

「Pro」差別待遇！　傳OnePlus 9系列僅一款型號有IP68防護等級

3C達人5招教你破解山寨AirPods

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

年底前「PS5」第二波全面補貨！

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone 12 Pro潛行版　定價15.6萬元

LEGEE掃拖機器人「玩人聲」

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小甜甜爆交往半年「懷孕了」！　婦產科領媽媽手冊

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

真有外星人！美國保密協議簽下去了

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

無症狀比例達40%！新冠肺炎「在台流行率」曝

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

雲林女「性」工作者染愛滋　驚人病毒量破百萬

更多

最夯影音

更多
3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天
超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面