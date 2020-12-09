搶救無效！苗栗公館國中「全國最美校樹」移除　台灣雪松將延續精神　

▲苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松因棲地泡水，造成根系潰爛，9日上午將雪松移除。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松，近年來因根部排水不佳、根部長期浸潤而腐爛，雖經教育處撥款30多萬元積極救治，仍然「宣告不治」，校方於12月1日收到縣府解除列管公告，9日上午將雪松移除，也令全校師生及地方人士相當不捨。

這棵矗立在公館國中校門口的雪松，原生長在喜馬拉雅山脈山區，苗栗縣前縣長黃文發1951年左右日本旅遊，帶回約5歲大樹苗送給館中，樹下「姿美緣奇一雪松」碑文記載歷史，還有文人作詩「葉茂枝榮六十年，三台唯一雪松妍，館中至寶師生護，勁節堅心萬載延」稱頌，2016年獲福田樹木保育基金會「全國最美校樹」選拔優等的頭銜。

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▲矗立在公館國中校門的「全國最美校樹」，陪伴了師生近70年歷史，也成為當地的精神指標。（圖／記者黃孟珍翻攝）

公館國中表示，當時參賽時雪松已出現病態狀況，還將得獎的獎金拿來治病，但近期高溫加上幾場暴雨，雪松生長勢未見改善，枝葉明顯枯黃，更設置監測井，降低棲地水位，以減少積水，天氣較涼爽後，再施工換土、排水系統，促進新根系生長，但還是於9月被農業處判定死亡，並於今日進行移除工作。

校方表示，移除後的雪松主要枝幹，將作為景觀椅及其他藝術品放置校內，延續雪松舊有之精神。另外，也將種植由學校資深教師邱國鴻致贈的台灣雪松，繼續佇立在台6線校門口，陪伴親師生成長。

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