阿聯正式批准中國疫苗！　期中臨床試驗有效率達86％

▲該疫苗現已獲得該國批准，需要施打2劑來觸發人體免疫反應。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）衛生部9日表示，依據中國國藥集團（Sinopharm）所研發一種實驗性新冠疫苗的期中臨床數據，疫苗對新冠病毒有效率達86%。該疫苗現已獲得該國批准，需要施打2劑來觸發人體免疫反應。

綜合路透社、美聯社報導，阿拉伯聯合大公國自7月以來針對該疫苗進行3期臨床試驗，並於9月先行針對與新冠患者有接觸的醫務工作人員緊急批准授權使用。依據衛生部9日最新說明，3期臨床試驗結果顯示，疫苗有效率達86%，並未出現嚴重安全疑慮，「中和抗體血清轉化率達99%，對預防中重度患者100%有效。」

阿拉伯聯合大公國聲明指出，該疫苗已獲得官方註冊批准，但並未對此多做進一步說明。

▲目前已知當地多名高階官員已公開施打新冠疫苗，作為疫苗測試的一部分。（示意圖／路透）

目前已知臨床試驗計畫對象為來自125國的3.1萬名志願者，年齡介於18歲至60歲，在28日期間接種2劑疫苗。只不過，此次對外公開試驗數據，是否只包含阿拉伯聯合大公國境內受測者，又或是涵蓋其他國家的測試結果，仍不得而知。

國藥集團所研發的疫苗已在多國獲得緊急批准使用，並於10國進行後期臨床試驗。目前已知摩洛哥正加緊腳步實施新冠疫苗接種計畫，預計自本月起為80%成年人施打疫苗，初步階段所使用的疫苗就是來自國藥集團。

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