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誰如此大膽？　俄軍「末日飛機」通信設備遭竊

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▲▼伊爾-80 。（圖／翻攝 今日頭條 群峰凜凜映蒼穹）

▲伊爾-80飛機被稱為「末日飛機」，是俄羅斯空軍重要的指揮系統。（圖／翻攝 今日頭條 群峰凜凜映蒼穹）

記者任以芳／綜合報導

據The Drive網站「戰區」專欄報道，俄羅斯空軍一架伊爾-80「末日飛機」發生離奇盜竊事故，該機內部的設備被不明身份的竊賊偷走，至今仍未找到。

大陸官媒環球時報引述俄羅斯新聞社（RIA）消息，該報導稱，這起盜竊事件發生的具體時間未知，據悉當時這架伊爾-80飛機正在羅斯托夫地區的一個機場進行維修，出現「不明身份的人士打開貨艙艙門，偷走無線電設備」。

報導還提到，當地警方已經調查負責維修部門的負責人，相關的蒐證進行中。另外，俄羅斯衛星通訊社新聞（Sputnik）也報道，不明身份人士在羅斯托夫州機場撬開這架伊爾-80飛機的貨艙，並將設備偷走。

據了解，伊爾-80飛機於1985年首飛，共建造了4架，目前都在服役中。該機是俄羅斯目前最高級別的國家級空中指揮機，可以在空中指揮陸軍、空軍、海軍和戰略火箭軍。

如果國家遭遇大規模的彈道飛彈襲擊，地面指揮系統失靈，爆發全面戰爭，俄羅斯總統將會登上這款特種飛機，從空中進行指揮，從該機上下達發射洲際彈道導彈的命令。可以控制和指揮所有俄軍的武裝力量，因此又被稱為是「末日飛機」。

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