父女首張合照曝光！彰化女童失蹤12年　爸憑「額頭疤痕」認出她

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

彰化一名謝姓女童被林姓母親帶走後失蹤12年，7日被警方尋獲時已是滿23歲的成人，但體重卻僅32公斤，面容看起來相當憔悴。對此，謝父與愛女團聚後，也在臉書PO出，失散12年後，父女的第一張合照！

▲彰化謝姓女童失蹤12年後獲救，首張父女團聚合照曝光（圖／謝父提供）

回顧案情，謝女雙親在其小學五年級時離異，當時法院將謝女監護權判給父親，孰料，林女卻利用探視機會，將謝女帶走，從此人間蒸發，2008年2月被警方發布失蹤；由於謝女沒有健保、就學紀錄，協尋一事陷入瓶頸，直到警方改追查林女，才循線透過監視器尋獲謝女。

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對此，謝父於臉書PO文寫下「十幾年的隱痛（愛）圓滿結局！」，並附上愛女與他、兒子及媳婦的合照，如今找到愛女，從照片中可以看到謝父難掩喜悅，露出淺淺的微笑。

▲謝父於臉書發文。（圖／謝父提供）

謝父也說到，他與女兒相認時，因為他還記得女兒輪廓，且「右額頭上有明顯疤痕」，他才能一眼認出；而他也提到，前妻帶著幼稚園時期的女兒出門逛街時，不慎撞到消防栓，才導致額頭留下很深的疤痕。

▼謝父見額頭疤痕認出女兒。（圖／記者唐詠絮攝）