拜登公布防長人選　非裔退將奧斯汀將掌五角大廈

▲退役陸軍上將奧斯汀（Lloyd Austin）擔任美國史上首位非裔國防部長。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社威明頓8日綜合外電報導

美國總統當選人拜登（Joe Biden）今天公布新政府國防部長人選，由退役將領、前美軍中央司令部司令奧斯汀（Lloyd Austin ）出線。五角大廈將首度交由非裔人士執掌。

根據美國外交學院網站資料，67歲的奧斯汀1975年畢業於西點軍校，軍人生涯最高峰是2013年3月到2016年3月擔任美軍中央司令部司令，負責中東、中亞與南亞的軍事戰略與聯合作戰任務。

他還擔任過多國聯合部隊指揮官，督導打擊在伊拉克、敘利亞等地「伊斯蘭國」（IS）恐怖組織的軍事行動，41年軍旅生涯歷練與指揮各基層，服役期間派駐過德國、巴拿馬、伊拉克、阿富汗等地。

「紐約時報」（The New York Times）報導，2016 年以四星上將退役的奧斯汀，在陸軍內部廣受尊崇，尤其是在非裔軍官和士兵之間。在軍方高層大致仍由白人男性主導之際，奧斯汀是少數打破玻璃天花板的非裔男性之一。

但消息人士透露，奧斯汀不在優先考慮名單內，直到近日才成為出線熱門人選。拜登兩週前宣布國安高階團隊人事，並提名好幾位非白人閣員後，面臨國防部長須找非裔人士出任的壓力。

新美國安全中心（Center for a New American Security）主席佛洛諾伊（Michele Flournoy）、前國土安全部長強森（Jeh Johnson），原本也是拜登考慮的防長人選。

佛洛諾伊曾在前總統歐巴馬政府時期擔任國防部政策次長，曾任戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問，原本佛洛諾伊可能成為美國首位女性防長。曾擔任五角大廈法律總顧問的強森，本來也可能成為美國首位非裔防長。

根據紐約時報，目前還不清楚是什麼原因讓奧斯汀出線。但數名熟悉交接事務的人士指出，拜登不滿意在歐巴馬擔任總統期間，五角大廈過於高調，例如當年裴卓斯（David Petraeus）等將領的地位幾乎等同搖滾明星；拜登也相信是五角大廈讓歐巴馬增加在阿富汗的駐軍。

這些消息人士暗示，奧斯汀作風低調，可能符合拜登不願五角大廈太出鋒頭的期望。

一名接近拜登交接團隊的前國防部官員也表示，拜登團隊認為選奧斯汀是安全牌，且應會是忠於執行拜登任務的好部屬，「找奧斯汀當國防部長，日後與總統關係緊張的機率應會比找強森或佛洛諾伊來得低，歧見會較少…關係應會和順得多」。

不過，奧斯汀仍將面臨幾項挑戰。

首先，一些國安專家反對奧斯汀的人事案，指他仍不符「退役軍官接掌國防部須等退役滿7年」的規定，提名他需要國會同意豁免相關法律限制；川普2017年提名馬提斯（Jim Mattis）出任防長時就是相同狀況，當時獲得國會同意豁免才順利接掌五角大廈。

目前國會山莊裡兩黨議員都不願再次給退休年限未達標的退將豁免。參議院軍事委員會的民主黨龍頭利德（Jack Reed）當初給完馬提斯豁免後就表示，國會幾十年內都不該再給相同豁免。

但利德已給過馬提斯豁免，這次若否決首位非裔美國人接任防長，將引發外界關注。

奧斯汀另一項挑戰則是他跟國防產業的關係。奧斯汀2016年退役後，加入飛彈製造商雷神公司（Raytheon Technologies）董事會。雷神公司是五角大廈最大承包商之一，目前有數十億美元的武器供應合約待審核。

另外，奧斯汀也跟顧問公司WestExec Advisors有關，而拜登新政府已有數名高官人選來自這家公司，包括國務卿人選布林肯（Antony Blinken）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）等人。