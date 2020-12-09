Howhow發不雅照被檢舉！網譙「噁心當有趣」　原圖主角曝光

▲Howhow的貼文被移除。（圖／翻攝自instagram／howhowhasfriends）



記者崔子柔／綜合報導

擁有131萬訂閱的人氣YouTuber Howhow 5日在ig發布一張疑似內褲的照片，遭到檢舉移除，他7日又發文說，露內褲也有事，要熬夜把露奶露胸罩的人檢舉爆，就有網友發文說Howhow的行為是「噁照當好玩」，不過照片的主角最後也被搜出來，證明原圖根本稱不上是張噁照。

Howhow的照片被移除後，發文稱「露個內褲也有事，那些露奶露胸照比基尼的，我今天熬夜全部檢舉爆」。就有網友在Dcard發文，認為Howhow行為不當。

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▲網友在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



該名網友7日在Youtuber板指出，「發這種噁照自以為好玩就算了，被檢舉後也不知道自己的行為不好，扯東扯西，完全不覺得不好意思，現在的YouTuber都這種素質嗎？」，「以前的清流Howhow變成黃腔氾濫，發私密不雅照還覺得沒什麼，實在令人搖頭」。

不過其他網友的留言幾乎都在幫Howhow說話，「我覺得他說的沒問題啊，本來這就很主觀了，你是想？」、「是不是沒有真的看過不雅照？」、「這樣就要抨擊叫做不雅，那大奶翹臀才叫雅是嗎」，最後也有人解答那張照片的主角原來是YouTuber 蔡哥。

▲蔡哥原本PO出的照片。（圖／翻攝自instagram／tsaibrotherderboofan）



Howhow是將蔡哥5日發出的一張照片放大截圖，蔡哥也表示，截圖的部分真的是內褲。但因為角度的關係，有不少人開玩笑說是露出性器官，可能因此才遭檢舉，但蔡哥原本的貼文未遭移除。