台南檢舉名人蘇大媽不繳房租　清水寺花3年半終於收回房子

▲台南地院執行人員，在市警二分局全程戒護下，完成蘇女遺留物拍賣程序，讓屋主清水寺收回房子，結束催收房子的惡夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市檢舉名人「蘇大媽」因積欠2年房租不繳，遭清水寺提告強制搬離，但她故意不搬離所有物，阻撓房東合法使用，屋主向台南地院聲請協助，法院經6個月公告，執行官8日上午在租屋處舉行蘇女遺留物拍賣會，蘇女到場大小聲企圖阻撓，市警二分局警方在場戒護讓程序完成，清水寺終於收回房子結束這場惡夢。

據了解，蘇大媽2014年向中西區六合境清水寺廟方承租開山路的舊公寓4樓，每月房租4500元，2017年6月底租約到期後，蘇大媽除不願搬離，又不繳房租，廟方數度寄出存證信函催告，蘇大媽均不理會，房東清水寺即提起強制遷離民事告訴，2018年台南地院判處蘇女需清償6萬9000元租金並搬離，但蘇大媽不服聲請再審，最後仍遭駁回。

台南地院2020年5月11日由台南地院執行官進行強制執行，要求蘇大媽搬離租屋處，蘇女除在場強力阻撓執行官執行公務，又嗆說要告警方瀆職，最後蘇女帶走部分私人貴重物品離開，但屋內仍堆滿她的家具及物品拒不搬走，導致屋主清水寺無法使用房舍。清水寺再聲請台南地院協助處理，經依法公告半年，8日上午舉行蘇女遺留物拍賣會。

台南市警二分局為配合這場遺留物拍賣會，出動6名警力從8日上午9時至11時在場戒護，蘇大媽8日上午到現場大小聲意圖阻撓拍賣會，二分局警方也早就作好準備，警力攔阻不讓蘇大媽靠近，讓法拍程序順利進行，最後執行官終於完成整個拍賣程序，屋主清水寺終於收回房子，結束3年來的催收房子惡夢。

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