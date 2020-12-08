惠普首推「永不遺失」的筆電　網曝一重點！入手前三思

▲HP筆電。（圖／翻攝自HP惠普官網）

記者吳佳穎／綜合報導

惠普宣布，即將在新推出筆電中，首度採用Tile追蹤技術，可以追蹤定位筆電在何處，無論筆電處於睡眠、休眠或關機模式（只要還有電）都找得到。配備這技術的筆電，最快年底買得到。不過這樣的筆電有一好、沒兩好，網友評論：「你找得到電腦，但也表示老闆可透過電腦掌握你人在哪！」

今年稍早，惠普曾宣布與藍牙追蹤技術公司Tile合作，確保旗下配備英特爾晶片的筆記型電腦丟失後可被追蹤。惠普近日宣布，即將推出搭載這款技術的筆電了。

預計採用Tile技術的新筆電包括，惠普EliteBook 800 G8系列（EliteBook x360 830、830、840和850）和ZBook Firefly G8移動工作站。

Tile執行長CJ Prober表示，Tile技術是一個預裝的軟體解決方案，不需要額外的硬體，所以更加方便和使用。要使用電腦的追蹤功能，必須通過Tile Windows 10應用程式啟用該技術。然後，用戶可以使用Tile來定位丟失的機器，即使它們處於睡眠、休眠或關機模式，都找得到。

外媒指出，不過任何事物都是一體兩面的，這項追蹤功能受到個人和企業歡迎，但這也意味著「你的定位」隨時會被相關技術人員掌握。